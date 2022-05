Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind – Conheça a nova montanha-russa do Epcot, na Disney

Paulo Basso Jr.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, a montanha-russa dos Guardiões da Galáxia localizada no Epcot, um dos parques da Disney World, em Orlando, abre em 27 de maio de 2022 para o público. Em lançamento especial para a imprensa, porém, tive a oportunidade de conhecer a ride em primeira mão no dia 5 de maio e, posso dizer: ela é incrível.

O melhor de tudo é que pouco importa se você é fã de carteirinha ou sequer conhece as histórias em quadrinhos ou viu os filmes de Guardiões da Galáxia. Pode encarar a aventura numa boa em ambos os casos, não tem erro.

Trata-se da primeira atração do gênero no Epcot e a maior montanha-russa indoor dos EUA. Inovadora, conta com lançamento reverso, carrinhos que giram em 360 graus, diversos telões e seis músicas da trilha sonora do filme, que são escolhidas randomicamente. Sabe o que isso significa? Diversão garantida.

Como tudo rola no escuro, a sensação que você tem é a de estar voando o tempo todo em uma nave. O melhor de tudo é que o passeio não é muito radical, sendo indicado até para crianças – a altura mínima é 1,10 metro.

Vídeo: Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Confira como foi minha “viagem espacial” em Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind:

13 curiosidades e dicas da montanha-russa dos Guardiões da Galáxia

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind é a primeira montanha-russa do Epcot. A atração tem o primeiro lançamento reverso de uma montanha-russa na Disney. É a primeira Disney omnicoaster, na qual veículos giram em 360 graus para manter os visitantes sempre focados na ação. Trata-se da primeira atração da Disney World a apresentar os Guardiões da Galáxia e a grande estreia da Marvel em Orlando. Quem vai na fileira 9 acaba ficando em primeiro após o lançamento reverso, o que provoca sensações diferentes (boas, no caso). Brincar mais à frente significa ver menos os trilhos, o que passa maior sensação de estar voando. Uma entre seis músicas da trilha sonora de Guardiões da Galáxia (focada em pop e disco dos anos 1970 e 1980) é escolhida, randomicamente, para rolar durante a atração. Com sorte, se você for mais de uma vez, pode curtir uma experiência distinta. São elas: “September”, “Disco Inferno”, “Conga”, “Everybody Wants to Rule the World”, “I Ran” e “One Way or Another”. A proteção de segurança desce e fica presa acima da perna, apenas, mas você pode embarcar com sua bolsa ou mochila no piso. Não há looping. Vale dizer que o carrinho se mexe bastante e pode provocar enjoos em algumas pessoas. Por isso, o indicado é não ir de estômago muito cheio ou vazio e focar na experiência, evitando procurar o trilho e prever movimentos. Uma nave Starblaster está em exposição do lado de fora da atração, no pavilhão Wonders of Xandar. É a primeira versão em tamanho real do veículo. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind é a montanha-russa totalmente fechada mais longa de todos os parques temáticos da Disney. A aventura dura cerca de 3 minutos. O prédio que abriga a atração é maior que um campo de futebol. Em volume, quatro Spaceship Earths (o famoso globo que simboliza o Epcot) caberiam dentro de seu edifício principal. Na loja Treasures of Xandar, ao lado da atração, há roupas, acessórios, itens de decoração, peças colecionáveis ??e brinquedos com temas dos Guardiões da Galáxia.

Como é Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Trecho da fila de Guardian of the Galaxy: Cosmid Rewind – Galaxarium

Localizada no World Discovery, uma das novas áreas do Epcot, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind é uma storycoaster, o que significa que você mergulha em uma história enquanto se diverte.

Na fila

Ainda na fila, você conhece detalhes do Wonders of Xandar, o mundo que os célebres xandarianos da história da Marvel “trouxeram” para a Terra a fim de apresentar dados sobre sua cultura e suas tecnologias. É lá que fica o Galaxarium, espécie de planetário que mostra planetas, estrelas e outras maravilhas intergalácticas que conectam a Terra e Xandar

Há vários pré-shows ao longo da fila, com vídeos e ambientes com telões que desenrolam a história. Isso sem contar as exposições, que incluem modelos de uma cidade e naves estelares.

Tudo parece lindo até um gigante aparecer e você perceber que as coisas não estão indo de acordo com o plano. Nessa hora, os Guardiões da Galáxia o convocam a… salvar a galáxia.

Na experiência

Uma vez no trenzinho, o começo é suave, com algumas curvas o colocando diante de telões. De repente, porém, um lançamento reverso seguido de uma subida leva todos para o “campo de batalha”, com luzes e cenas transmitidas em telões enormes. Nessa hora, quem embarcou na fileira 9 passa a ser o primeiro, o que é bem divertido.

De qualquer forma, os carrinhos invertem rotas e mudam bastante de posição durante o trajeto, e você tem muitas vezes a sensação de estar sem ninguém a frente, sendo jogado de um lado para o outro – e não a de seguir em linha reta, o que faz de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind uma das montanhas-russas mais originais do mundo. Isso sem contar a trilha sonora, que se incorpora perfeitamente à aventura.

Eu fui em diversas posições (primeiro, no meio, na fileira 9) e, particularmente, curtir ficar mais à frente, a partir da fileira 4, pois dali em diante é mais difícil de ver o trilho e, realmente, parece que você está voando.

Uma dica é não ficar esperando pelo pior. Relaxe e repare nas cenas transmitidos nos telões. Curta a música e entre no clima de Senhor das Estrelas, Gamora, Rocket, Nebulosa, Drax, Groot e companhia (alguns dos personagens de Guardiões da Galáxia). A atmosfera é maravilhosa e, em determinado momento, obrita-se um planeta (ou seria uma lua?), numa descida em espiral que não é radical, mas muito divertida.

Depois, há mais uma descida e, nessa hora, é praticamente impossível levantar os braços, por conta da pressão. Tente, é divertido.

No fim, tudo acaba… Bom., chega de spoiler. Daqui para frente, o melhor é ir sem medo a Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind e aproveitar a atração que, sem dúvida, leva o Epcot a outro patamar entre os parques de Orlando. Afinal, trata-se de uma das montanhas-russas mais originais do mundo, graças à proposta de experiência singular que coloca todos de frente para ação – algo que, até hoje, nenhum outro parque temático ousou fazer com tanta qualidade.

Influencers de Orlando

Conversei com alguns dos maiores influencers de Orlando para saber como é Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind em suas visões. Todos são especialistas nas atrações da região (clique nos nomes para conferir suas redes sociais). Confira (mais detalhes, aqui):

“(A montanha-russa dos Guardiões da Galáxia) é a minha nova atração favorita de Orlando. É maravilhosa, parece que você está flutuando. Eu não gosto das rides muitas radicais, então essa, que fica no meio-termo, é perfeita”, Carolina Grabova .

. “É superdivertida, animada. Cada uma das seis músicas proporciona uma experiência diferente. A montanha-russa é rápida e suave ao mesmo tempo, difícil até de descrever. Minha dica é ir nas fileiras 9 ou 10. Tem que vir para sentir”, Cami Pinheiro .

. “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind é única. Nunca fui a uma montanha-russa com essa tecnologia, é surreal. São várias telas, com o carrinho girando e te direcionando para o que está acontecendo. É uma viagem intergaláctica que recomendo demais, inclusive para crianças”, Daniele Chevalier .

. “Uma atração para família sensacional. Pode vir com crianças ou até mesmo com quem tem medo de montanha-russa. Recomendo para todos, sem dúvida alguma. É mais uma atração da Disney World que vai entrar para a história”, Diego Talberg .

. “Achei muito legal, muito diferente. Adorei, porque tem música. E olha que sou muito medrosa para montanha-russa. Fui meio que de olho fechado (risos). Mas todos têm que ir ao menos uma vez. Só não recomendo para quem enjoa fácil. Do contrário, vá. Gostei bastante”, Mila Soares .

Epcot e os 50 anos da Disney World

Fachada de Guardian of the Galaxy: Cosmid Rewind

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind é uma das novidades da celebração de 50 anos da Disney World, que começou em 1º de outubro de 2021 e vai até março de 2023. Junto ao show de fogos Harmonious, que rola todas as noites, e o simulador Remy’s Ratatouille Adventure, grande estrela do reformulado pavilhão da França, a atração faz parte do projeto de renovação do Epcot.

Agora, o parque não é mais dividido em duas áreas, mas sim em quatro:

World Celebration , a entrada, onde fica a Spaceship Earth e uma espécie de avenida arborizada onde ocorrerão diversos eventos. Ali, também haverá uma estátua de Walt Disney sentado.

, a entrada, onde fica a Spaceship Earth e uma espécie de avenida arborizada onde ocorrerão diversos eventos. Ali, também haverá uma estátua de Walt Disney sentado. World Discovery , palco da montanha-russa do Guardiões da Galáxia e do futurista Space 220 Restaurant.

, palco da montanha-russa do Guardiões da Galáxia e do futurista Space 220 Restaurant. World Nature , onde será inaugurado um espaço chamado Journey of Water, inspirado na animação Moana.

, onde será inaugurado um espaço chamado Journey of Water, inspirado na animação Moana. World Showcase, tradicional área do Epcot com réplicas de grandes monumentos de 11 países. É ali, na lagoa em volta aos monumentos, que rola o show Harmonious (cuja principal dica é ver de uma área central, em frente aos “Estados Unidos” ou arredores.

Para visitar o Epcot, assim como todos os parques da Disney World, não basta mais ter o ingresso. É necessário fazer uma reserva, de preferência com antecedência, por meio do app e do site oficial do parque.

