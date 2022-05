Eintracht Frankfurt e Rangers vão disputar no dia 18 o título da Liga Europa

05/05/2022 | 18:13



Eintracht Frankfurt e Rangers venceram, nesta quinta-feira, e vão disputar o título da Liga Europa, dia 18, em Sevilha, na Espanha. O time alemão voltou a derrotar o West Ham, desta vez por 1 a 0, após marcar 2 a 1, na Inglaterra. Já a equipe escocesa fez 3 a 1 no RB Leipzig e reverteu a desvantagem de 1 a 0 do primeiro duelo na Alemanha.

O primeiro tempo em Frankfurt teve dois momentos distintos. Até os 19 minutos, o West Ham teve mais posse de bola e concentrou suas jogadas em levantamentos para o aproveitamento do centroavante jamaicano Antonio, apesar da forte pressão da torcida alemã.

Já o Eintracht Frankfurt buscou roubar bolas para buscar os contra-ataques em alta velocidade. Em uma dessas bolas, Jens Hauge foi derrubado por Cresswell. O árbitro, após consultar o VAR, expulsou o jogador do West Ham, mudando completamente o panorama da partida.

A partir daí, o domínio foi quase todo do time da casa, apesar dos visitantes demonstrarem coragem. O Eintracht Frankfurt abriu o placar, aos 26 minutos, com Borré, após bela jogada de todo o setor ofensivo da equipe alemã pelo lado direito.

Apesar de ter um jogador a menos em campo, estar perdendo a partida e tendo de buscar pelo menos dois gols para levar a disputa para a prorrogação, o West Ham foi valente e quase empatou em um lance confuso, no qual Dicka tirou em cima da linha.

O segundo tempo foi melhor. O West Ham tentou pelo menos o empate e se lançou ao ataque, sempre concentrando as bolas em Antonio. Com isso, abriu espaços para os contra-ataques do Eintracht Frankfurt, finalizados algumas vezes pelos chutes perigosos de Kostic.

Depois de dois bons momentos criados pelo West Ham em bolas levantadas na área, o Eintracht Frankfurt passou a trocar mais passes e ficar mais com a bola na busca de desgastar o adversário.

Apesar da expulsão do técnico David Moyes, aos 30 minutos, após se desentender com um gandula, o West Ham continuou na luta e exigiu pelo menos três boas defesas do goleiro Trapp.

Mas no final, o West Ham pareceu ter sentido a parte física e o Eintracht Frankfurt ficou mais perto do segundo gol, com três boas chances: duas com o atacante Paciência e uma com o zagueiro Toure. Antonio e Soucek também quase conseguiram o empate para o West Ham, mas vaga na final foi do time alemão. Enlouquecidos, os torcedores alemães invadiram o gramado para festejar com seus jogadores.

Em Glasgow, os Rangers pressionaram desde o início para reverter a derrota, por 1 a 0, sofrida em Leipzig. E tiveram sucesso. Tavernier abriu o placar, após jogada de Kent pela esquerda, e, aos 24, Kamara, da entrada da área, bateu bonito para fazer 2 a 0 para o time escocês.

O segundo tempo foi ainda mais disputado, com as equipes se revezando no ataque. O Leipzig diminuiu com Nkunku, aos 25 minutos, mas Lundstram marcou o terceiro do time local, garantindo um lugar na decisão.

LIGA CONFERÊNCIA

Feyenoord e Roma vão decidir o título. O time holandês segurou o empate sem gols, na França, diante do Olympique de Marselha. Antes da partida, torcedores dos dois times brigaram na porta do estádio com barras de ferro e a polícia precisou usar gás lacrimogêneo para acabar com a confusão.

No outro duelo, na capital italiana, a Roma venceu o Leicester, por 1 a 0, com um gol de Abraham, de cabeça, aos 11 minutos de jogo. As equipes haviam empatado por 1 a 1, na Inglaterra.