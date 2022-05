DoE anuncia plano para restabelecer reservas estratégicas de petróleo nos EUA

05/05/2022 | 17:35



O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira um plano, com o objetivo de restabelecer no longo prazo as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Em comunicado, o DoE disse que a iniciativa começará com um chamado por propostas de recompra de um terço dos 180 milhões de barris liberados emergencialmente, em coordenação com parceiros internacionais, a fim de apoiar a oferta e conter os preços do óleo.

O pedido de solicitações ocorrerá no outono local de 2022, a fim de assegurar a entrega em anos futuros, "quando os preços devem estar significativamente mais baixos que hoje", segundo o departamento. A operação representará a primeira parcela de compras dos EUA para repor suas reservas estratégicas.

Mais adiante, o DoE especificará o volume e tipo de petróleo que comprará para repor as reservas. Com as medidas anunciadas hoje, o governo diz dar "um passo importante" para manter as reservas em níveis que possam cumprir sua missão e "permanecer como a maior oferta global de petróleo de emergência".