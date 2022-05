Bruna Marquezine surge curtindo jogo com elenco de Besouro Azul

05/05/2022 | 16:10



Bruna Marquezine está curtindo muito os momentos nos Estados Unidos! A atriz, que está fora de solo brasileiro para gravar o filme Besouro Azul, aproveitou o jogo em Atlanta junto com o elenco do longa. Ela estava acompanhada de Xolo Maridueña, seu par romântico na produção, e o colega George Lopez.

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña no jogo entre Atlanta United e FC Cincinnati no Mercedes-Benz Stadium.

A curtição de Bruna circulou nas redes sociais e a amizade dela com Xolo encantou os fãs. Inclusive, a atriz até ganhou uma camiseta exclusiva do time de Atlanta com o nome dela.

O ELENCO DE MILHÕES!

Vale lembrar que não é a primeira vez que a brasileira aparece com o ator, os dois já mostraram que são amigos quando Xolo compartilhou uma foto dela comendo um hambúrguer.