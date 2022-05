Viva a democracia!

Rodolfo de Souza



05/05/2022 | 09:53



É ano de eleições, e há um furor político, diga-se de passagem, um tanto comum nessa época. Os candidatos estão afoitos, em busca de apoio e grana para a campanha. Muitos até deixaram o conforto dos altos cargos no Planalto Central para buscar uma vaga no Congresso ou no Senado. Certamente lá, naquelas casas, o sossego é ainda maior, e o salário compensador. Quem há de duvidar? Além, claro, das oportunidades de negócios com os vários poderes que cercam o poder. Tudo na calada da noite, ou do dia mesmo. Eles não se importam mais. Mesmo porque, se o político não se candidatar a presidente, uma vez eleito, poderá tocar a vida como o diabo gosta, sem aporrinhação.

E o povo vai às urnas, porque é de eleições que se faz uma democracia. O problema, contudo, está nos critérios para a escolha do candidato, que levam em conta desde a religião do sujeito, seu perfil espalhafatoso, seu físico parrudo, até seu poder de persuasão, que consiste, quase sempre, num amontoado de mentiras, aceitas como verdade por um público que passou a vida longe dos livros.

Os preços estão nas alturas, não há emprego, a violência tirando o sono da população, a devastação da grande floresta, o assassinato de índios... A falta de perspectiva, enfim, é desalento constante. E os candidatos, em cujo discurso repousa a promessa de solução de todos os problemas do País, logo se distraem e levam para o fundo da gaveta a vontade de trabalhar em prol da população. Gente importante somente em época de pleito. É preciso, pois, beijar crianças pobres, tomar café em botecos e comer pastel na feira. Aliás, o pastel da feira se tornou, nos últimos tempos, peça imprescindível na campanha. Uma espécie de marca das eleições, em que o candidato se disfarça de povo para angariar votos.

Porque são locais frequentados normalmente por pessoas simples, que não têm para onde correr, e acabam sempre na boca do leão, esses locais são escolhidos para a farra da hipocrisia.

De qualquer forma, é preciso votar, escolher aquele que deverá representar o povo no Congresso e nas assembleias legislativas estaduais. Mesmo que não passem de calhordas os candidatos, cujos olhos gordos estão sempre voltados para o leite que jorra fartamente das tetas da coisa pública. Apesar de que um dia, tenho esperança, esse povo há de acordar e acertar na escolha. Sonho bom de quem acredita que chegará o momento em que o eleitor saberá que não pode eleger os mesmos, aqueles que falharam brutalmente na defesa do bem público e das pessoas. Democracia é isso, afinal.

Mas é bom ficar de olho: há um ensejo golpista partindo das mentes tortuosas, que nada sabem sobre ditadura e suas consequências em curto e longo prazos. Elas imaginam um poder absolutista que tenha a liberdade como principal estandarte, que permita ao cidadão se manifestar, questionando e criticando o governo quando necessário; sem prisões, torturas e censuras. É por isso que essa gente de parco saber anseia, pedindo ditadura.

Imagine só, amigo e paciente leitor!

Rodolfo de Souza nasceu e mora em Santo André. É professor e autor do blog cafeecronicas.com