Leilão de eletrônicos gamer tem lances a partir de R$ 11,69

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/05/2022 | 09:55



Em 2021, o Brasil se tornou o principal mercado de jogos da América Latina e o 12° maior do mundo, com estimativa de ter gerado receita de US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões). Os dados são da Newzoo, empresa que produz análises sobre o setor. Pensando nesse crescimento, a Hisa Leilões promove um leilão de eletrônicos gamer. O evento ocorre em 19 de maio às 10h de forma híbrida – na sede da casa e no site oficial. Todos os lotes já estão abertos para receber lances antecipadamente.

O leilão de eletrônicos gamer conta com mais de 380 itens de marcas como Asus, Husky, Corsair e Sharkoon. Dentre os destaques está o Lote 155, que contempla uma placa-mãe Asus ROG Strix Z490-G Gaming com lance inicial de R$ 914 – 65% abaixo do preço encontrado em sites de tecnologia. Outra oportunidade é o Lote 218, uma cadeira gamer DT3sports Modena com valor a partir de R$ 734 – 51% menor do que o praticado no varejo.

A disputa ainda conta com o Lote 242, que tem um gabinete gamer Sharkoon TG5 Pro RGB, Mid Tower, com desconto de 60% e lance inicial de R$ 320. Para aqueles que procuram produtos mais em conta, vale conferir o Lote 206, com cadeira gamer Husky Gaming Snow, também com 60% e a partir de R$ 252. O valor mais baixo, por sua vez, é o praticado pelo Lote 77, que possui um suporte para monitor por R$ 11,69.

Para participar deste leilão de eletrônicos gamer e de outros promovidos pela Hisa Leilões, é preciso estar cadastrado no site da empresa, ter 18 anos completos ou mais, e estar de acordo com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.