PMs realizam grande apreensão de drogas em Diadema

Da Redação



05/05/2022 | 09:48



Na madrugada desta quinta-feira (5), PMs (Policiais Militares) do 24° Batalhão de Diadema realizaram uma grande apreensão de drogas no município. A equipe, que estava em patrulhamento pela rua Peabiru, no bairro Canhema, avistaram um suspeito em um local conhecido por ser um ponto habitual de venda de entorpecentes.

Os PMs realizaram a abordagem do mesmo e encontraram junto a ele uma quantidade significativa de entorpecentes, ao falar sobre o criminoso contou que tinha um esconderijo onde deixava o restante de seus produtos e indicou o local aos PMs, que solicitaram apoio de mais viaturas via Rádio.

Ao chegar no local informado, a equipe encontrou uma quantia muito maior de drogas e dinheiro, que também faziam parte do crime de tráfico. No local foram apreendidos 1700 pedras de crack, 1000 papelotes de cocaína, 375 trouxinhas de maconha, 84 comprimidos de ecstasy e lança perfume. Além disso, foi encontrado mais R$ 311,00 em dinheiro.

A grande quantidade de drogas e a ocorrência foram encaminhados ao 3° DP (Distrito Policial) do município. O criminoso permanece à disposição da Justiça.