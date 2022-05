Yasmin Brunet aparece em hospital e preocupa seguidores

05/05/2022 | 09:11



Yasmin Brunet, 33 anos de idade, esteve no hospital na última quarta-feira, dia 4 - a influenciadora compartilhou um clique, nos Stories do Instagram, em que apareceu seu braço, com uma sonda, porque ela deveria estar tomando alguma medicação na veia.

E, antes do post, ela falou nas redes que estava acabada após pular o Carnaval no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.

Depois do registro do hospital, a loira não explicou o motivo de estar no local e, inclusive, abriu uma caixinha perguntas para pedir indicações, aos seguidores, de temas para a sua festa de aniversário.