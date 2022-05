Lightning Lane: como é o novo sistema de filas rápidas da Disney World

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



05/05/2022 | 09:55



A Disney está com diversas novidades tecnológicas para quem vai aos seus parques temáticos. Depois de acabar com o sistema de fastpass gratuito nos complexos de Orlando (Disney World) e Califórnia (Disneyland), ela lançou o aplicativo Genie, que oferece opções para quem quiser evitar filas grandes na hora de brincar. Entre as funções disponíveis estão o pacote Lightning Lane e a possibilidade de comprar passes rápidos individuais para as atrações mais concorridas.

Disney Park Pass: como fazer reserva

O uso do Genie já entrou em vigor, assim como a obrigatoriedade de fazer reservas nos parques, com antecedência, após a compra de ingressos. Isso mesmo: agora não basta ter os tíquetes, é preciso entrar no site ou no app da Disney World e reservar o dia em que você pretende ir a ele.

Quanto antes fazer isso, mais chances têm de encontrar vagas, uma vez que elas são limitadas (embora sejam muitas). É raro conseguir reservas para o mesmo dia, sobretudo na bilheteria.

A partir daí, com o Genie, dá para organizar tudo. É possível fazer reservas de restaurantes, entre outros serviços, e receber roteiros customizados para rodar pelos parques de acordo com seus interesses e na busca por filas menores.

Lightning Lane e outras opções de filas rápidas na Disney

Confira como funciona o Lightning Lane e os passes individuais de filas rápidas na Disney.

Você pode comprar um pacote chamado Lightning Lane, que custa US$ 15 por dia (em Orlando) ou US$ 20 (na Califórnia), além do ingresso do parque, para acessar atrações menos concorridas, como Haunted Mansion e Millennium Falcon. Não há limite diário de experiências, mas é permitido apenas um agendamento por vez, a partir da meia-noite no dia em que for ao parque. Depois de ir ao brinquedo, bastará entrar no aplicativo e fazer uma nova reserva. Atrações mais concorridas, como Seven Dwarfs Mine Train, no Magic Kingdom, Star Wars: Rise of the Resistance, no Hollywood Studios, ou Flight of Passage, no Animal Kingdom, não fazem do pacote Lightning Lane e são cobradas à parte. Elas custam a partir de US$ 7, mas o valor varia de acordo com o brinquedo e a data escolhida. É possível comprar apenas dois passes rápidos de atrações individuais por dia.

E se eu não quiser pagar?

Com o fim do fastpass gratuito na Disney, quem não quiser contratar o pacote Lightning Lane ou passes rápidos para atrações individuais poderá frequentar normalmente os parques, encarando sempre as filas regulares. De acordo com o complexo, o novo sistema Genie permite, de forma geral, que a experiência nos centros de lazer fique mais aprimorada a todos, uma vez que os fluxos estão sendo melhor controlados.