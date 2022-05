Secex divulga amanhã dados da balança comercial de abril

04/05/2022 | 21:05



A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia divulga nesta quinta-feira, às 15h, os dados da balança comercial do mês de abril.

Às 15h15, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e o coordenador-geral de Estatísticas substituto, Renato Barbosa, darão entrevista coletiva virtual para apresentação dos dados. A entrevista será transmitida pelo canal do Ministério da Economia no YouTube.

Segundo pesquisa Projeções Broadcast, a mediana do mercado indica um superávit comercial de US$ 9,630 bilhões em abril, após saldo de US$ 7,348 bilhões em março. As projeções vão de um saldo positivo de US$ 8,10 bilhões a US$ 10,30 bilhões. (Equipe AE)