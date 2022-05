Presidente confirma que São Paulo vai comprar atacante Calleri

04/05/2022 | 21:03



O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou nesta quarta-feira que o clube vai adquirir os direitos do atacante Jonathan Calleri. O argentino tem vínculo de empréstimo com o clube do Morumbi somente até o fim da atual temporada. Sua permanência no time ao fim deste período virou alvo de especulações nas últimas semanas.

"O São Paulo vai comprar o Calleri. O Calleri será atleta do São Paulo", disse Casares, em entrevista ao site GE. "Temos um contrato muito claro. Ele não veio na primeira oportunidade, os valores estavam distantes. Ele veio na segunda oportunidade, ainda abrindo mão de uma grande parte do salário no ano de 2021. Em 2022, houve a compensação salarial para repor uma eventual perda, com cláusulas afinadas de produtividade, que deram garantia a ele e a nós."

Em sua segunda passagem pelo clube, Calleri é o artilheiro do time no ano, com 13 gols. A primeira passagem aconteceu em 2016, também por empréstimo. Na ocasião, também foi destaque, principalmente naquela Libertadores. No total, anotou 31 partidas e 16 gols. Seu contrato era até julho daquele ano, mas acabou sendo liberado mais cedo para defender a Argentina na Olimpíada do Rio-2016. Depois acertou com o West Ham.

"Ele é um exemplo de jogador. Tem uma identificação inacreditável com o São Paulo, e nós com ele. Acredito muito nesse centroavante. É um centroavante que faz gol, tem uma luta muito grande, tem uma aplicação tática, outro dia fez um elogio aberto ao Rogério, e o Rogério faz dele. O comportamento é exemplar. Sinto que ele nasceu para jogar no São Paulo", argumentou Casares.

TREINO

Em treinamento em solo chileno, o São Paulo encerrou nesta quarta sua preparação para o jogo contra o Everton, nesta quinta, na cidade de Viña del Mar, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Como vem priorizando o Brasileirão, o técnico Rogério Ceni não levou alguns titulares para o Chile e deve escalar uma formação reserva.

Uma possível escalação do São Paulo para o duelo desta quinta pode ter Thiago Couto; Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Gabriel, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Luciano.