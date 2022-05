Lá vem o trem... ...ele passa pela futura nova estação. Que a antiga seja preservada.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/05/2022



Em 25 de abril de 2014 fotografamos os arredores da Estação Ferroviária de Rio Grande da Serra apontando a câmera ao terreno destinado à nova estação. O tempo passa... E agora volta-se a falar na nova estação.

Histórias é que não faltam. A de Rio Grande nasceu com a ferrovia, em 1867. Ganhou novos equipamentos. Hoje tem tudo para ser um espaço cultural e museológico. Quando Mauá, Santo André e São Caetano reformaram suas estações ferroviárias, o apelo para que fossem preservados traços do passado não foi atendido.

Rio Grande da Serra pode e deve ser exceção, juntando-se a Ribeirão Pires. A começar pela sua passarela, formato que vai rareando em todo o sistema Santos a Jundiaí e Estado de São Paulo, País afora.

O trem margeava o Rio Grande – o manancial nascido em Paranapiacaba e que depois formaria a Represa Billings. O próprio centro geográfico da Estação de Rio Grande mudou de lugar, escalando os elevados em direção ao antigo cemitério e histórica capela de São Sebastião, abrindo espaço no vale para o represamento das águas que hoje abastecem boa parte da própria Capital paulista.

Rio Grande da Serra, em todos os projetos urbanísticos, que haja espaço para uma reflexão em torno da sua história. A escola local passa isso aos alunos, como demonstrado nos Congressos de História sediados pela cidade em duas oportunidades. Que o exemplo do professorado junto aos alunos atinja as autoridades constituídas.

Crédito das fotos 1 a 5 – Projeto Memória (2014)

EM DIREÇÃO AO FUTURO. Toca a sirene. Cancelas abaixadas. Lá vem o trem. Houve época que aqui era passagem rumo à Paranapiacaba e a Santos. Desde o ano passado os trens de passageiros daqui seguem direto para Francisco Moratto e/ou Jundiaí, só cruzando o Brás e a Luz. A nova estação de Rio Grande terá cancelas? Sobreviverá a antiga passarela? Virão passagens subterrâneas? Cidade querida, cuide com carinho da sua história...

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 7 de maio de 1972 – ano 14, edição 1836

SÃO BERNARDO – Maria Gentilia Rosa Blumer eleita a Mãe do Ano de São Bernardo: viúva, 72 anos, nascida em Amparo (São Paulo) em 1º de setembro de 1899, 23 netos e cinco bisnetos. Morava na Rua Sarmento de Beires desde 1950.

Em 1962, uma das netas de dona Gentilia foi eleita Miss São Bernardo num concurso realizado pelo colunista Tito Lima.

NOTA – Notícia comunicada ao Diário em 1972 pelo jornalista João Bosco Vallin Marques e professor Jorge Rahme do então Serviço de Divulgação da Prefeitura de São Bernardo. Bosco e Rahme, hoje de saudosas memórias.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 8 de maio de 1992 – ano 33, edição 8067

COMUNICAÇÃO – Os telefones públicos que utilizam cartões magnéticos em vez de fichas devem chegar ao Grande ABC em janeiro de 1993.

O pré-lançamento do aparelho na região aconteceu ontem (7-5-1992) durante a abertura da 15ª Feira da Fraternidade, em Santo André.

Juventino Figueira Borges, chefe do Departamento de Operação da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) fez a demonstração.

A CTBC espera em quatro anos ter trocado todos os telefones públicos do Grande ABC.



NOTA DA MEMÓRIA – Trinta anos depois, rareiam os “orelhões” nas nossas vias públicas nestes tempos em que o celular controla a vida das pessoas. Bom? Ruim? Mais ou menos?

EM 8 DE MAIO DE...

1987 – Prefeitura de Diadema legalizava lotes no Jardim Canhema, Jardim Arthur Bernardes, Santa Maria 4, Parque Real 2, Andrade Barbosa, Nações 1 e Dom João VI.

SANTOS DO DIA

Bonifácio IV (papa)

Vitor

Pedro de Tarantásia

Acácio

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itapecerica da Serra e São Luís do Paraitinga.

Pelo Brasil, entre outros, aniversariam: Duas Barras e Saquarema (Rio de Janeiro), Ibaretama (Ceará), Jericó (Paraíba) e Maragogipe (Bahia).

HOJE

Dia das Mães

Dia do Pintor e do Artista Plástico

Dia Internacional da Cruz Vermelha

Dia da Vitória (fim da 2ª Guerra Mundial em 1945)

Dia do Profissional de Marketing

Falecimentos

Ruy Ferreira Iacoponi

(Orlândia, SP, 24-4-1926 – São Bernardo, 4-5-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida de Ruy Iacoponi, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Bernardo. Vendeu lotes na Vila Paulicéia. Pertenceu ao Lions Clube.

Santo André

Malfisa Donatini Pecchio, 87. Natural de Itu (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério de Salto (São Paulo).

Therezinha dos Santos, 85. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

São Bernardo

Maria Bernadette Seraphin, 88. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Mariana Francisca de Souza, 87. Natural de Curaçá (São Paulo). Residia na Vila Clementino, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Afonso Souza Lopes, 70. Natural de Canaã (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Mauá

Margarida Laura de Souza, 73. Natural de Tapiramutá (Bahia). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Maria do Carmo Carvalho Servini, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Tecelão, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.