O som, o ritmo de Robson Miguel. Para acordar a Pedreira. E para ser lembrado por toda a região.

Pela sua obra e talento musicais, mestre Robson Miguel é de há muito o principal músico da região. Possui 30 trabalhos publicados, quase 150 composições musicais próprias, entre LPs, K7s, CDs e DVDs gravados no Brasil e Europa. E com toda essa bagagem, ele se apresenta em todos os espaços, como neste dia em que esteve no bairro da Pedreira, em Rio Grande da Serra, com a orquestra por ele criada.

A criatividade de Robson Miguel. Sua interpretação de “Brasileirinho” (Waldir Azevedo, 1947) é genial. E são tantos momentos, que Robson Miguel deveria ser lembrado mais para apresentações em todas as cidades do Grande ABC, a região por ele eleita. Visitem a Internet, e comprovem.

Um momento: Robson Miguel tocou em comemoração aos 500 anos do descobrimento da América, em que o governo espanhol reuniu 67 violonistas de todo o mundo no Castelo de Córdoba.

Um segundo momento: em 1991 alcançou o primeiro lugar no Ranking Mundial de Violonistas.

Robson Miguel merece estar na Semana Rio Grande da Serra 2022 – e em todas as semanas comemorativas às datas maiores das sete cidades.

MUSICALIDADE. Robson Miguel e orquestra na Pedreira de Rio Grande da Serra: arte universal que deveria ser melhor reverenciada no Grande ABC

O primeiro locutor. Animadores sertanejos. Fala, ‘seo’ João.

Texto: Milton Parron

O programa “Memória” deste final de semana será o décimo comemorativo dos 85 anos da Rádio Bandeirantes e do centenário da primeira transmissão de rádio no Brasil em caráter de exibição, comemorando os 100 anos da Independência do Brasil em setembro de 1922.

Dos vários entrevistados, entremeados com trechos de programas e coberturas jornalísticas da emissora, três destaques:

1 - Tito Fleury, que foi o primeiro locutor contratado da Bandeirantes.

Ele fala com detalhes da programação nos três primeiros anos da nova estação e também conta com detalhes sua atividade de “corretor de reclames” que exercia para complementar sua renda.

Os anúncios eram captados pelos próprios locutores aproveitando a popularidade que usufruíam por “falar no ar”.

O depoimento de Tito Fleury é ilustrado com alguns dos antigos “reclames”. Foi o preâmbulo daquilo que viria a ser o poderoso mercado publicitário dos tempos de hoje.

2 - Trechos de programas sertanejos que se constituíam nos grandes atrativos do rádio de então: “Na Serra da Mantiqueira”, “Brasil Caboclo”, “Onde Canta o Sabiá”, “Na Beira da Tuia” e “Roda de Violeiros”.

São destacados grandes produtores e apresentadores, entre os quais Motinha e Nhá Fia, Comendador Biguá, Ariowaldo Pires (conhecido por Capitão Furtado), Pedro Astenóri (denominado Capitão Barduíno), Nascim Filho e Carlito Martins.

3 - Uma parte do programa foi destinada a um longo depoimento do saudoso João Saad. Durante 51 anos ele presidiu a Rádio Bandeirantes. Permaneceu à frente até sua morte em 1999, ou seja, durante 62 anos da emissora.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 7 de maio de 1972 – ano 14, edição 1836

COPA JOÃO RAMALHO – Final do torneio entre seleções do Grande ABC, e cujo campeão foi São Bernardo por antecipação, não teve a presença de São Caetano. No único jogo, disputado no Volkswagen Clube, Santo André ganhou de Ribeirão Pires por 2 a 0.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 7 de maio de 1992 – ano 33, edição 8066

MANCHETE – Governo derrota a oposição no mínimo. Deputados vetam o reajuste bimestral do salário mínimo.

SANTO ANDRÉ – A 15ª Feira da Fraternidade começa hoje (7-5-1972) na Garagem Municipal.

RÁDIO – A ‘Nova Diário’ estreia hoje (7-5-1972) o programa “Papo de Mulher”, com Solange Dotto. A professora e jornalista comemorava um ano do “Diarinho no Ar”.

ADEUS – Atriz Marlene Dietrich, o Anjo Azul, morreu ontem (6-5-1972) em Paris.

EM 7 DE MAIO DE...

1957 – Fundada a Sociedade Amigos de Vila Baeta Neves, em São Bernardo.

1977 – Fundada a escola de natação Atlantis, em São Bernardo.

1982 – Inaugurado o Teatro Elis Regina, no bairro Assunção, em São Bernardo.

