Após críticas ao marido, Maíra Cardi se pronuncia e garante: Acho que nunca negamos tantas publicidades por não dar conta de fazer tudo

04/05/2022 | 12:10



Não gostou e rebateu! Maíra Cardi aproveitou um espaço em sua agenda, na manhã desta quarta-feira, dia 4, para rebater algumas críticas e comentários sobre o seu marido, Arthur Aguiar, grande campeão do BBB22.

Através dos Stories do Instagram, a coach afirmou que o amado está cheio de trabalho e que eles já fizeram infinitamente mais que o prêmio do Big Brother Brasil:

- Arthur está cheio de coisas pra fazer, está com a agenda entupida. Eu quero fazer outra observação. Eu não estava dentro do BBB, mas sou mulher dele. Enquanto ele estava preso no programa, eu fiz tanta coisa. Já fizemos infinitamente mais que o prêmio [em dinheiro] do BBB. Acho que nunca negamos tantas publicidades por não dar conta de fazer tudo, iniciou.

Em seguida, Maíra afirmou que as pessoas estão tentando invalidar de qualquer jeito a vitória de Arthur:

- Não criem bobeiras. Ou criem. Porque enquanto vocês criam bobeiras, estamos trabalhando horrores. Impressionante o desejo insaciável de invalidar a vitória do outro. Já era. Ele venceu e continua vencendo. Aceita que dói menos, disparou.

No final, ela falou sobre o fato de Arthur não ter sido convidado para o Baile da Vogue, que contou com a presença de Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby:

- Ele foi chamado para o show do Luan Santana. Não estava em uma festa, estava em um palco dando um show. Quando mais vocês falam, mais a gente trabalha. Obrigada por tanto palco, no fundo tenho que agradecer. Transformo fofocas em dinheiro como ninguém. Se tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida é negociar, é fazer publicidade. Convidados para festa somos o tempo todo, mas isso não enche o bolso, encerrou.

Vale pontuar que nos último dias, Maíra também falou sobre o suposto cancelamento do documentário de Arthur Aguiar, que seria produzido pelo Globoplay.