Redação

Do Rota de Férias



04/05/2022 | 11:55



O tour The Making of Harry Potter, promovido pela Warner Bros. Studio, em Londres, lidera a lista das 20 atrações caras demais espalhadas pelo mundo elaborada pelo site americano SavingSpot. Completam o pódio o parque temático Legoland Windsor Resort e a icônica roda-gigante London Eye, ambos também na Inglaterra.

O ranking foi criado a partir de uma análise do site TripAdvisor em 134 países. O estudo, realizado em dezembro de 2021, vasculhou quantas vezes as mais variadas atrações turísticas do planeta foram classificadas pelos visitantes com as palavras “cara” ou “cara demais”.

Para fazer o tour do bruxinho no estúdio londrino, por exemplo, é preciso desembolsar, no mínimo, US$ 65, Uma volta na London Eye, por sua vez, não sai por menos de US$ 38.

Atrações caras demais em cada continente

DepositPhotos Tour do Harry Potter nos estúdios da Warner Bros, em Londres

No Brasil, a atração apontada como pior custo-benefício pelos usuários do Tripadvisor é o bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Ela não é, porém, a pior do continente, título que fica com o tour de bike Gravity, na Bolívia.

Na América do Norte, o parque Universal Studios, em Orlando, lidera o ranking, enquanto na Ásia a liderança cabe ao espigão Burj Khalifa, em Dubai. A BridgeClimb, experiência que permite escalar a Sydney Harbor Bridge, na Austrália, e a Table Mountain da Cidade do Cabo, na África do Sul, completam a lista na Oceania e na África, respectivamente.

20 atrações caras demais espalhadas pelo mundo

Mapa apresenta atrações classificadas como caras pelos usuários do Tripadvisor

Crédito da ilustração: SavingSpot

Veja a lista completa das 20 atrações caras demais que lideram o ranking de insatisfação no mundo elaborado pelo SavingSpot.