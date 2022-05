Vibradores diferentes: conheça modelos controlados por app ou ritmo musical

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/05/2022 | 11:55



O mercado erótico deve encerrar 2022 com faturamento global de US$ 35 bilhões, segundo a empresa alemã especializada em dados do consumidor Statista. A pandemia de covid-19 e a necessidade de ter prazer solo fez com que muitos consumidores buscassem, por meio de sex toys e cosméticos, uma nova forma de explorar o próprio corpo. Com esse crescimento, marcas do setor estão cada vez mais investindo em produtos inusitados.

Um dos vibradores diferentes que está nas prateleiras é o Satisfyer Double Fun, criado pela INTT para casais. O aparelho tem a proposta de estimular ambos os parceiros durante o sexo. O formato em U é ajustado tanto por dentro quanto por fora – prometendo satisfação para clitóris, Ponto G e pênis. Pode ser controlado via aplicativo ou por meio de um controle remoto. O preço sugerido é de R$ 757.

Outro modelo é o Monoflex, vibrador que estimula o Ponto G e o clitóris simultaneamente. Pode ser controlado pelos botões do próprio vibrador ou pelo celular, por meio de um aplicativo gratuito. No app, a usuário pode determinar os tipos de vibração, criar padrões e até fazer com que o produto vibre na intensidade de músicas. Tem preço sugerido de R$ 1.280.

“Tanto o Satisfyer Double Fun quanto o Monoflex podem ficar exposto em qualquer local, pois em nada lembram aqueles vibradores clichês de plástico que imitam o órgão sexual masculino”, destaca Stephanie Seitz, diretora da INTT.