85 anos sem Noel Rosa: descubra as músicas mais tocadas do artista

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/05/2022 | 11:55



Em 4 de maio de 1937, aos 26 anos, Noel Rosa faleceu prematuramente em razão de uma tuberculose. O cantor, compositor e instrumentista deixou para trás 346 obras musicais e 71 gravações com sua participação. Todo o conteúdo está cadastrado no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). E, em homenagem aos 85 anos de saudade, o órgão fez um estudo especial que aponta quais são as canções de sua autoria mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos. Confira!

1. As Pastorinhas

2. Pierrot Apaixonado

3. Conversa de Botequim

4. Feitiço da Vila

5. Feitio de Oração

6. Filosofia

7. Carnaval de Salão

8. A.E.I.O.U.

9. O Orvalho vem Caindo

10. Onde está a Honestidade