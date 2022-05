Rodrigo Andrade e Júlio César viram preocupação no Guarani

04/05/2022 | 11:44



O empate com o Náutico, por 1 a 1, no Recife (PE), na última terça-feira, trouxe preocupações para o treinador do Guarani, Daniel Paulista, pensando no dérbi do próximo domingo, contra a Ponte Preta, no Brinco de Ouro da Princesa, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.

O volante Rodrigo Andrade e o atacante Júlio César precisaram ser substituídos durante a partida contra o Náutico por conta de problemas no joelho. Ambos serão avaliados quando a delegação alviverde retornar para Campinas (SP).

"Perdemos jogadores importantes hoje no intervalo, tivemos que fazer duas alterações por necessidade e não por opção. Durante o segundo tempo também fizemos outras alterações no aspecto dos jogadores já estarem desgastados", disse Daniel Paulista.

A boa notícia para o treinador é que nenhum jogador que estava pendurado foi advertido. O zagueiro Ronaldo Alves, o volante Leandro Vilela e o atacante Nicolas Careca estavam pendurados.

Na 15ª colocação, com cinco pontos, o Guarani corre o risco de chegar no dérbi de domingo dentro da zona de rebaixamento da Série B.