Depois de dizer que não é 'candidato de A ou B', Garcia defende Doria ao Planalto

04/05/2022 | 11:33



Depois de desconversar sobre colar sua imagem ao ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), defendeu o nome de correligionário na escolha de nome único de centro à disputa ao Planalto.

"Não tenho dúvidas que o Doria tem muito a mostrar nesse centro democrático, é o mais experiente dos pré-candidatos colocados, mas volto a dizer, nós vamos, através de pesquisas, identificar aquele que melhor representa nesse momento o futuro do Brasil. Eu defendo particularmente o nosso candidato do PSDB, o João Doria, e vamos aguardar agora a discussão desse centro democrático", disse durante sabatina realizada pelo Uol/Folha.

A defesa do nome de Doria à Presidência diverge com a fala dada minutos antes aos jornalistas. Questionado sobre a associação de sua imagem à do ex-governador, Garcia declarou que "não sou candidato de A ou de B, sou candidato da minha história".

"Comecei a minha vida política em 1995, aos meus 20 anos de idade, ao lado do Mário Covas", disse. "Naturalmente eu levo na eleição essa história, os acertos e eventuais equívocos dessa história para ser escrutinado pela população", declarou. "São Paulo não vai andar na garupa de ninguém nessas eleições nacionais", pontuou Garcia.

PSDB, MDB e Cidadania estudam lançar um nome único à Presidência. Estão no páreo Doria e a senadora Simone Tebet (MDB-MS). O União Brasil também fazia parte das conversas, mas decidiu desembarcar do projeto.