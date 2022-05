OMS: subvariantes da Ômicron causaram aumento de casos na África do Sul

04/05/2022 | 11:33



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que novas subvariantes da variante Ômicron do coronavírus, intituladas BA.4 e BA.5, foram identificadas na África do Sul como causadoras de um aumento no número de casos locais de covid-19.

Segundo Tedros Adhanom, ainda é cedo para definir se as subvariantes provocam casos mais agudos da doença, e dados preliminares mostram que as vacinas disponíveis atualmente ainda protegem contra as cepas.

O diretor-geral ainda alertou para um aumento das infecções nas regiões das Américas e África, apesar dos casos globais estarem em seu menor nível desde março de 2020, mês em que a crise sanitária foi classificada como pandemia.