Ponte Preta passa sem sustos pelo Brusque e sobe oito posições na Série B

30/04/2022 | 22:43



A Ponte Preta voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, derrotou o Brusque por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada. O resultado fez com que a equipe campineira se aproximasse da zona de acesso.

A Ponte Preta tem sete pontos, terminando o sábado na sétima colocação. O líder Grêmio tem dez. O Brusque, por outro lado, estacionou na nona posição, com seis, perdendo grande oportunidade de ficar entre os primeiros colocados.

O jogo começou fraco tecnicamente, com muitos erros e pouca criatividade. Apesar disso, a Ponte Preta resolveu tomar a iniciativa do duelo e abriu o placar aos 14 minutos. Norberto fez bela jogada e arriscou de fora da área, um golaço, no ângulo do goleiro Ruan Carneiro.

O gol animou a Ponte Preta ainda mais. Após cobrança de escanteio, Lucca aproveitou a sobra e mandou no meio do gol. Ruan Carneiro fez a defesa. O Brusque, por sua vez, criou apenas uma oportunidade. Aos 24, Luiz Antônio arriscou de longe e mandou caprichosamente na trave de Caíque França.

Os minutos finais do primeiro tempo foram todos da Ponte Preta. O time campineiro foi para a pressão e criou boas oportunidades de gol. O Brusque, então, se defendeu evitou sair de campo com um placar ainda mais elástico a favor do adversário.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. Enquanto a Ponte Preta atacava, o Brusque se defendia. A ousadia do time campineiro se transformou em gol aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Wallison cabeceou para uma grande defesa de Ruan Carneiro. A bola sobrou para Lucca, que fez 2 a 0.

A Ponte Preta só não fez o terceiro pois a tentativa de Echaporã ficou na trave. Depois foi a vez de Felipe França fazer um milagre. No arremate de Jailson, o goleiro se esticou todo para impedir o gol do Brusque e acabou confirmando a vitória para a equipe campineira.

Na próxima rodada, o Brusque enfrenta a Chapecoense, na quinta-feira, às 21h30, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. No domingo, às 16h, a Ponte Preta desafia o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 BRUSQUE

PONTE PRETA - Caíque França; Norberto (Bernardo), Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Moisés Ribeiro), Léo Nald e Ramon Carvalho (Wallisson); Echaporã, Danilo Gomes (Nicolas) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

BRUSQUE - Ruan Carneiro; Pará (Toty), Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Airton; Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli (Matheus Trindade), Luiz Antonio (Junior Todinho) e Diego Jardel (Jailson); Fernandinho (Alex Ruan) e Alex Sandro. Técnico: Waguinho Dias.

GOLS - Norberto, aos 14 minutos do primeiro tempo; Lucca, aos 20 do segundo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Caíque França e Danilo Gomes (Ponte Preta).

RENDA - R$ 39.750,00.

PÚBLICO - 2.289 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).