Cinema ao ar livre agita Parque Central

Da Redação



01/05/2022 | 06:24



A alegria e o entusiasmo marcaram presença no Parque Central na noite de ontem e nem mesmo o frio e a garoa afastaram os andreenses – munidos de capas de chuva – de mais um evento. Em ação que encerrou a programação de aniversário dos 469 anos de Santo André, o local foi palco de mais uma edição do Cinema no Parque, com a exibição do filme de animação Viva - A Vida é uma Festa.

A entrada foi a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. O total arrecadado será encaminhado às 115 entidades assistenciais do município por meio do Fundo Social de Solidariedade.

“A volta do Cinema no Parque é um dos símbolos da retomada no pós-pandemia. Ver a nossa população presente nos espaços públicos é tudo o que queremos. Ainda mais com o já tradicional espírito solidário da nossa gente. Seguimos juntos, cuidando de cada andreense”, afirmou o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB).

Todas as atrações e locais que receberam atrações do aniversário da cidade contaram com pontos para arrecadação de alimentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos, itens de higiene, entre outros, dentro da campanha “Doar é um ato de amor”.

“Viemos passear no Parque Central e aproveitamos para conhecer o cinema ao ar livre. O pouco de chuva que caiu não atrapalhou e aproveitamos bastante”, afirmou, animada, a recepcionista Silvia Andrade, que assistiu ao filme junto ao marido e à filha.

SÁBADO NO PAÇO

No último dia do mês, Santo André recebeu a primeira edição do Sábado no Paço. A nova edição de atividades gratuitas de lazer aconteceu das 13h às 20h, no estacionamento do Paço Municipal.

O público curtiu série de jogos, brincadeiras, mini-quadras esportivas, jogos de lançamento, slackline, espaço kids, espaço para bikes com triciclos família e trenzinho praiano, entre outras atrações que contaram com acompanhamento de agentes de lazer.

Esta primeira edição teve como atração especial o ‘Forró Pé de Calçada, um baile de forró ao ar livre para todos se divertirem.