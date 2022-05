No dia D, Grande ABC vacina 17,5 mil pessoas

Daniel Tossato



30/04/2022 | 22:02



Os municípios do Grande ABC aplicaram ontem, durante o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo, 17.573 doses. A ação é promovida pelo governo do Estado. A campanha teve como principal objetivo imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e também idosos com 60 anos ou mais, estes que puderam tomar imunizantes contra a gripe e também a quarta dose contra a Covid-19.

Dos municípios que forneceram os dados até o fechamento desta edição, na noite de ontem, Mauá foi o município que mais imunizou moradores, entre crianças e adultos. Ao todo foram 6.783 doses aplicadas.

Na segunda colocação vem a cidade de Santo André, com 6.055 aplicações. Destas, 3.092 foram contra o vírus Influenza (gripe), enquanto as outras 2.963 foram contra sarampo, caxumba e rubéola.

No município, nem mesmo a garoa impediu que a analista comercia Katiele Lorenzetti Lopes Dantas, 37 anos, levasse sua filha, Catarina, 4, para se imunizar. A criança tomou o imunizante por volta das 14h e a mãe relatou que não encontrou filas na US (Unidade de Saúde) Vila Humaitá, na cidade.

“Acho muito importante e fundamental esse tipo de ação de vacinação. As crianças sofrem muito com gripem resfriados e doenças respiratórias nessa época do ano. Acho que esse tipo de campanha é muito valido”, declarou Katiele ao Diário.

Já em Diadema foram imunizadas, ao todo, 4.096 pessoas. A municipalidade informou que 1.540 das doses aplicadas eram para prevenção à Covid-19 e os outros 2.556 imunizados receberam vacinas contra a gripe.

Josiane Fernandes Nunes aproveitou a unidade de saúde aberta no fim de semana para levar a pequena Mariana, 2 anos, para tomar as vacinas da sua faixa etária. “Fiquei sabendo do dia D pela vizinha e já trouxe minha filha para tomar as vacinas da gripe e do sarampo. Tenho outro filho e sempre deixei a carteira de vacinação em dia, porque é importante e fico mais tranquila”.

Já Mairla Ferreira Severo levou as gêmeas Helena e Heloisa. “Elas começaram a ir para a escolinha nesta semana, então foi bom trazer hoje (ontem) para tomar as doses. Foi bem tranquilo, elas nem choraram. Agora vão estar protegidas e protegendo os demais coleguinhas.”

A Prefeitura de Rio Grande da Serra vacinou 639 pessoas, ao todo. Foram 247 doses contra Influenza – sendo 220 em crianças, sete em trabalhadores da saúde e 20 em idosos –, 249 contra sarampo, caxumba e rubéola e 143 contra a Covid-19.

Como o Diário informou ontem, o município de São Bernardo adiantou o dia D para sexta-feira. A Prefeitura tinha expectativa de vacinar 57.739 crianças de seis meses a menores de 5 anos comas duas doses: Influenza e sarampo.

Ribeirão Pires informou que fechará o balanço do dia D amanhã. Apesar de ter adiantado a vacinação, São Bernardo também fechará os números amanhã. São Caetano não informou os dados.