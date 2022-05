São Bernardo retoma tratamento oncológico

Da Redação



01/05/2022



Primeiro equipamento de referência para o atendimento de pacientes da Covid-19 em São Bernardo, o novo Hospital Anchieta completou, ontem, dois anos de reabertura, com a retomada dos tratamentos oncológicos – função exercida antes da pandemia. O serviço integra projeto de expansão nacional e foi viabilizado pela Prefeitura junto ao Ministério da Saúde, com investimento de R$ 10 milhões.

Em visita à unidade de Saúde, o prefeito Orlando Morando (PSDB) celebrou a nova transição da unidade, que conta ainda com o primeiro aparelho de radioterapia pública municipal do Grande ABC. O equipamento foi inaugurado no fim do ano passado e pode atender cerca de 80 pacientes por mês.

O chefe do Executivo ressaltou que as 3.041 vidas salvas no equipamento durante o período dedicado ao tratamento exclusivo de pacientes com o novo coronavírus são um importante legado para esta nova fase de retomada do tratamento oncológico, ainda mais eficiente com o novo equipamento de combate ao câncer.

“É uma sensação de trabalho cumprido. Nesta data, fiz questão de vir até o Anchieta cumprimentar todos os profissionais de saúde, que tanto se dedicaram no período de pandemia e que agora continuam no combate diário pela vida dos pacientes oncológicos em nossa cidade”, destacou Morando.

A reestruturação do Hospital Anchieta foi concluída em abril de 2021, após quase mais de um ano de intervenções. Após as modificações, o equipamento de saúde conta com 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 70 de enfermaria. Anteriormente, a clínica contava apenas com 19 UTIs.

TRATAMENTO

Todo o tratamento oncológico ofertado pela Prefeitura volta a ser executado pelo Hospital Anchieta. Durante a pandemia, os atendimentos vinham sendo realizados no Hospital de Clínicas, com exceção da radioterapia. O município oferta em média 800 consultas oncológicas mensais, 700 sessões de quimioterapia e outras 500 de radioterapia.

LEITOS COVID-19

Uma ala de isolamento ainda está mantida no hospital para o tratamento de Covid-19, com cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros cinco de enfermaria. Durante o período de pandemia, os 100 leitos do Hospital Anchieta ficaram dedicados unicamente ao tratamento da doença.