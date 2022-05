Cleber Broch planeja trazer modelo de gestão empresarial para a política

Da Redação



01/05/2022



Empresário do ramo da construção civil, logísitca, dono de uma rede de restaurantes e gerente de operações dos shoppings Mauá Plaza Shopping, no Grande ABC, e Litoral Plaza Shopping, na Praia Grande, Cleber Broch entende que pode trazer o modelo de gestão empresarial para a política. Recém-filiado ao Patriota, ele pretende disputar uma vaga a deputado estadual na eleição de outubro.

“Quando você dirige algo, seja no setor privado ou na vida pública, é necessário ter muita responsabilidade. Não dá para gastar mais do que se ganha. E esse é o problema, gastar sem planejamento”, afirmou Broch. “Seja um carrinho de cachorro-quente, uma multinacional ou até mesmo uma prefeitura, este é o fundamento básico. E além de gastar o que tem, é preciso escolher corretamente as prioridades”, completou o empresário.

A escolha do partido, segundo Broch, aconteceu após uma análise do quadro político e da legenda que poderia dar mais condições políticas para conquistar o mandato. “Conversei diretamente com o presidente nacional do partido (Ovasco Resende), que me garantiu legenda e me deu todo o apoio para disputar a eleição. O Patriota vai ter um grande número de (deputados) estaduais e federais eleitos”, afirmou.

Com maior parte de sua atuação empresarial em Mauá, Broch diz que os escândalos de corrupção envolvendo o ex-prefeito Átila Jacomussi (SD) e as recentes gestões consideradas ruins contribuíram para que, nas últimas eleições, o município não elegesse nenhum representante tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. “Mauá passou nos últimos anos um problema muito sério na política. Hoje as pessoas estão desacreditadas em boa parte dos políticos da cidade, resultado de muitas gestões desastrosas. Isso fez com que, nas últimas eleições, muitos candidatos de fora tivessem votações expressivas em Mauá.”

Mas, para mudar essa realidade, segundo ele, é necessário que executivos de sucesso decidam dar sua parcela de contribuição à sociedade. “O grande problema é que muitos fazem da política a sua profissão. Eu sou engenheiro civil, empresário de vários segmentos, administrador de shoppings. Quero contribuir com o meu conhecimento para ajudar as pessoas. A política é a único caminho para conseguir mudar a vida das pessoas, de quem mais precisa. Os bons empresários precisam contribuir para mudar essa realidade”, analisou.

Segundo Broch, o Patriota irá apoiar o governador Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pela reeleição. Quanto à disputa nacional, o cenário ainda está indefinido.

No entanto, o administrador de shoppings fez duras críticas ao então governador João Doria (PSDB), hoje pré-candidato do partido à Presidência, pela decisão, segundo ele, de fechar o comércio sem conversar com os segmentos. “Shopping leva muito a sério os protocolos de segurança, mas ficar tanto tempo sem funcionar fez com que muitos lojistas fechassem as portas. Na nossa rede, aumentamos as equipes de limpeza e segurança. Faltou discutir com os setores. Faltou visão de empresário a João Doria.”