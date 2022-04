Fernando Diniz está de volta ao Fluminense para assumir a vaga de Abel Braga

30/04/2022 | 20:07



O Fluminense será dirigido pelo interino Marcão em apenas um jogo. A diretoria do clube agiu rápido e oficializou neste sábado à noite o retorno de Fernando Diniz. O treinador assume a vaga de Abel Braga, que pediu demissão durante a semana e anunciou que não dirige mais equipes no País, para sua segunda passagem no comando tricolor.

Com um vídeo com a imagem de Fernando Diniz saindo do vestiário a caminho do campo, o Fluminense anunciou que "o professor está em casa". Ainda mostra algumas frases de vibração e motivação do novo comandante.

"O Fluminense acertou neste sábado a contratação de Fernando Diniz para ser o novo técnico da equipe. O profissional retorna após três anos para sua segunda passagem como treinador do clube onde também criou forte identificação como jogador, entre 2000 e 2003", anunciou o clube carioca.

Neste domingo o Fluminense visita o Coritiba, mas a equipe será dirigida pelo auxiliar Marcão. A torcida demonstrou apoio ao técnico interino, mas pressionava a diretoria por um nome de experiência. Diniz acabou oficializado para evitar pressão desnecessária.

O novo comandante inicia os trabalhos somente na segunda-feira, no CT Carlos Castilho. Diniz chega acompanhado dos auxiliares Wagner Bertelli e Eduardo Barros. Em sua primeira passagem, entre janeiro e agosto de 2019, ele dirigiu o time em 44 partidas. Como jogador foram 107 jogos, sete gols e a conquista do título carioca de 2002.