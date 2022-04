São Bernardo FC vence Santo André em dérbi pela Série D do Brasileiro

Dérek Bittencourt



30/04/2022 | 17:33



O São Bernardo FC levou a melhor sobre o Santo André no dérbi do Grande ABC disputado na tarde deste sábado, 30, no Estádio Bruno Daniel. Com um gol de pênalti marcado por Vitinho, aos 45 minutos do segundo tempo, o Tigre venceu por 1 a 0 e, de quebra, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G do Campeonato Brasileiro da Série D, com cinco pontos. Já o Ramalhão caiu para quarto, com três.

Andreenses e são-bernardenses jogaram sob olhares de 887 pessoas que encararam a tarde nublada e fria e compareceram ao Brunão. Com um time mais encaixado do que o rival, o São Bernardo FC foi melhor no primeiro tempo e criou as melhores chances de gol, com João Carlos e Matheus Salustiano. A grande chance do Santo André veio em cobrança de falta de Maycon defendida por Alex Alves.

Tanto José Carlos Palhavan quanto Márcio Zanardi mexeram nas equipes para a etapa final. O Ramalhão apresentou ligeira melhora e teve oportunidade com Vitor Carvalho, que acertou a trave. As respostas aurinegras vieram com Hugo Sanches e João Carlos, que também ficaram no quase.

Até que, aos 45 minutos do segundo tempo, Vitinho foi derrubado por Henrique Cayres na área: pênalti convertido pelo próprio meia, curiosamente ex-jogador do Santo André, em gol que deu a primeira vitória ao Tigre na competição.