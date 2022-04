Após assumir namoro, Carol Castro curte momento romântico com o namorado

30/04/2022 | 16:11



Muito amor no ar! Após assumir o seu relacionamento com o produtor Marcos Rohrig, Carol Castro surgiu em um clima para lá de romântico com o amado.

No Feed do seu Instagram, Carol surgiu de biquíni e abraçadinha com o namorado, durante um passeio de barco. O casal, vale pontuar, está curtindo uma viagem para celebrar o primeiro mês juntos.

Na legenda, a atriz colocou apenas um coração.

Vale pontuar que o anúncio do novo namoro ocorreu no último dia 28 de abril, nas redes sociais de ambos.