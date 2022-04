Ex-BBB Laís Caldas se declara para Gustavo: Nunca foi estratégia, foi amor desde a primeira vista

30/04/2022 | 16:11



O amor está no ar! Neste sábado, dia 30, Laís Caldas abriu o coração em suas redes sociais ao fazer uma belíssima declaração ao também ex-BBB, Gustavo.

Com um vídeo fofíssimo, a médica afirmou que se envolver com Gustavo no confinamento nunca foi estratégia e que não precisa provar isso para ninguém:

Campeã do BBB 22 em vários sentidos, o primeiro foi por te conhecer, a gente se envolver e por nos permitir estar juntos. Nunca foi estratégia, foi amor desde a primeira vista e não preciso provar e nem explicar isso para ninguém. Só quem vive o BBB sabe o que acontece lá dentro e você mais do que ninguém, entende que o que existe entre nós dois vai muito além de jogo, foi amor desde a primeira vista, iniciou.

Em seguida, Laís falou sobre o reencontro dos dois e o quanto são blindados por Deus:

Ganhei 1.95 de um homem perfeito por dentro e por fora. Sempre muito carinhoso, educado, amoroso, inteligente, amigo, um verdadeiro príncipe que sabe respeitar e tratar uma mulher como deve ser. Esse reencontro explica a nossa sintonia, o brilho nos olhos e o sorriso mostra o amor que estamos vivendo e daqui para frente vai ser sempre assim! Nada e nem ninguém vai atrapalhar o que sentimos um pelo outro. Somos blindados por Deus e por nós. Obrigada por ser exatamente assim, perfeitinho para mim!

E, encerrou:

Além do Gu, eu ganhei experiência, aprendizado, amigos, reconhecimento, amor, carinho e muitos fãs? Isso vale muito mais que 1,5 milhões. Gratidão!