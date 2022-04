Gabriel Sara rompe ligamentos, passará por cirurgia e vira desfalque no São Paulo

30/04/2022 | 15:50



O técnico Rogério Ceni recebeu uma notícia ruim neste sábado. Após deixar o campo durante a vitória, por 3 a 1, diante do Jorge Wilstermann, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o meia Gabriel Sara foi submetido a um exame de imagem, que detectou lesão ligamentar no tornozelo direito. Com isso, o atleta passará por um procedimento cirúrgico já neste domingo.

Gabriel Sara iniciou o tratamento ainda na Bolívia com profissionais do clube. No entanto, a lesão foi mais grave do que o esperado. Sendo assim, o jogador desfalcará o clube nos próximos jogos na temporada. O São Paulo não revelou o tempo de recuperação do atleta. No início de março, ele perdeu nove partidas por causa de uma contusão no mesmo local.

Revelado nas categorias de base do clube, o meio-campista está em sua quarta temporada com o time principal. Até aqui, Sara disputou 112 jogos e marcou 17 gols com a camisa tricolor.

Além de Gabriel Sara, Rogério Ceni não terá no clássico desta segunda-feira, às 20h, frente ao Santos, no Morumbi, o meia Nikão, também com problemas no tornozelo. Ele ainda não foi liberado pelo Departamento Médico do clube.

Com isso, a expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.

O São Paulo chega na quarta rodada com quatro pontos em três jogos disputados. No último sábado, ficou no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

UNIFORME NOVO

Neste sábado, o São Paulo treinou com seu uniforme novo. Na camisa, confeccionada pela Adidas, predomina o vermelha, com detalhes em branco. O calção é praticamente todo vinho, com alguns pontos em branco e em vermelho, além do símbolo do clube.