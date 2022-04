Roberto Justus ganha homenagem de aniversário de sua filha: Meu porto seguro, minha base

30/04/2022 | 15:11



Dia de festa! Roberto Justus faz aniversário neste sábado, dia 30. O empresário está completando 67 anos de idade e ganhou uma super declaração de sua filha, Rafaella Pinheiro Justus. A menina, que tem 12 anos de idade, se derreteu pelo pai em um texto lindíssimo.

Hoje é dia de comemorar o homem da minha vida, que esteve lá pra mim since day 01! A pessoa que eu sei que posso contar para a minha vida toda! Pai eu te amo demais e não tenho palavras para descrever tudo que você já fez por mim! Amo cada segundo com você, nossas línguas que só a gente entende, nossos momentos tão especiais, nossos rituais (incluindo o de bater 12 vezes no avião antes de decolar hahaha)! Você é muito mais do que qualquer um imagina!, ela começou.

Meu porto seguro, minha base, a base da nossa família e a inspiração de muitos! Te admiro muito e sinto muito orgulho da pessoa que você é e da pessoa que eu tenho uma sorte imensa de conviver com todos os dias da minha vida! Obrigada por ser tão presente na minha vida! Te amo além do infinito! Obrigada por tudo! Você pode contar comigo para tudo, sempre! Parabéns, muitos anos de vida! Quero poder comemorar cada um dos seus passos! Te amo, finalizou.

Muito fofa, né? Rafa é fruto do antigo relacionamento de Roberto com Ticiane Pinheiro. Atualmente, o empresário é casado com Ana Paula Siebert, com quem teve a pequena Vicky, de apenas um ano de idade.