Ângelo sofre lesão na coxa  e desfalca Santos diante do São Paulo

30/04/2022 | 14:53



O Santos perdeu uma peça importante para o clássico com o São Paulo, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Ângelo sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita, constatada no exame de imagem, e desfalcará o time de Fabián Bustos.

Ângelo participou de 17 jogos com a camisa alvinegra na temporada, marcou um gol e deu duas assistências. Ele vinha ganhando espaço no time titular ao lado de nomes como Marcos Leonardo, Léo Baptistão e Jhojan Julio. O 'menino da Vila' sequer treinou neste sábado, em atividade realizada no CT Rei Pelé.

Além do tratamento tradicional para curar a lesão, o Santos aproveitará o tempo para fazer um trabalho especializado no atleta de reequilíbrio muscular. Ângelo sentiu a lesão durante o duelo frente ao Unión La Calera, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Ele já vinha reclamando de dores na coxa.

Sem o atacante, a expectativa é que Fabián Bustos escale o Santos no clássico com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga (Lucas Barbosa) e Jhojan Julio; Léo Baptistão (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo.

RICARDO GOULART TITULAR?

Fábian Bustos fez alguns testes no provável time titular do Santos para segunda-feira. Em todos eles, o time jogou sem um meia de origem. Com isso, Ricardo Goulart perdeu espaço. Ou ele se adapta na nova posição, numa espécie de um ponto, ou ficará entre os suplentes. Hoje, ele disputa vaga com Léo Baptistão.

O meia colocou uma 'pulga atrás da orelha' do treinador ao atuar bem na função no empate por 1 a 1 com o Unión La Calera. Foi dele a assistência para o gol marcado por Bryan Angulo. O próprio Ricardo Goulart já disse que fará o possível para se adaptar o quanto antes na nova função.