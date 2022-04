Após morte do filho, Cristiano Ronaldo posta foto com a filha recém-nascida e emociona: Amor para sempre

30/04/2022 | 14:10



Alerta de fofura e muita emoção! O jogador Cristiano Ronaldo usou as suas redes sociais para postar a primeira foto ao lado da sua filhinha, fruto do seu relacionamento com Georgina Rodriguez.

Neste sábado, dia 30, o craque surgiu com a pequena no colo e com um olhar bem apaixonado:

Amor para sempre, escreveu ele na legenda da publicação.

O registro, vale pontuar, ocorreu poucos dias após ele anunciar que o gêmeo da bebê infelizmente faleceu durante o parto. A notícia veio seguida por um texto emocionante:

Apenas o nascimento de nossa bebê pode nos dar força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade, escreveram.

Nos últimos dias, o craque homenageou o filho ao marcar o centésimo gol na Premier League.