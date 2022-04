Aviões da Gol e Azul colidem em pátio de Aeroporto de Campinas

Das agências



30/04/2022 | 12:20



Duas aeronaves se chocaram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite de ontem (29).

Segundo a Gol Linhas Aéreas, o avião, que havia saído do Rio de Janeiro, atingiu acidentalmente a cauda da aeronave da Azul com a ponta da asa. Os passageiros desembarcaram em segurança do Boeing 737-800.

A Azul Linhas Aéreas, também informou que a aeronave da Gol atingiu a "parte traseira da fuselagem" do Embraer E195-E1 durante o procedimento de táxi. A aeronave estava vazia e parada para pernoite.

Não houve feridos no incidente e as duas aeronaves foram encaminhadas para manutenção.