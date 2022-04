Rio registra 64 ocorrências com pancadas de chuva; deslizamento atinge 4 casas

30/04/2022 | 12:15



As pancadas de chuva que caíram sobre o Rio entre a noite de ontem, 29, e a madrugada deste sábado, 30, provocaram 64 ocorrências, conforme balanço fechado às 10h15 pelo Centro de Operações da Prefeitura. Um deslizamento de terra atingiu quatro casas numa encosta da região da Praça Seca, em Jacarepaguá, sem feridos, e a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, via de serra que liga a zona norte à zona oeste, foi fechada.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), pediu cautela aos cariocas ao se deslocarem pela cidade e demonstrou alívio com o fato de o deslizamento na Praça Seca não ter deixado feridos. "Temos a possibilidade de, até a noite de hoje, termos chuvas localizadas", afirmou o prefeito à GloboNews.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que a cidade entrou em "estágio de atenção", o terceiro mais grave numa escala de cinco, às 23h45 de sexta-feira, 29. Segundo o balanço de 10h15 deste sábado, 30, "núcleos de chuva atuam em pontos diversos da cidade do Rio de Janeiro, com previsão de chuva fraca a moderada na próxima hora, principalmente no litoral da zona oeste e na zona norte, nas proximidades da Baixada".

"O tempo neste sábado (30/04) segue instável, por conta da passagem de uma frente fria no oceano, que manterá a entrada de umidade no município. O céu ficará nublado a encoberto e permanece a previsão de chuva moderada a forte, isolada, nesta manhã, passando para fraca a moderada isolada no restante do dia. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão declínio em relação ao dia anterior, com máxima prevista de 27ºC", diz o comunicado do Centro de Operações da Prefeitura.

O órgão municipal comunicou o fechamento da Estrada Grajaú-Jacarepaguá às 8h48 deste sábado, 30, em suas contas nas redes sociais. A interrupção do tráfego seguiu o protocolo, após a estação do Sistema Alerta Rio no local ultrapassar o limite de 192 mm de chuva acumulados em 12 horas. Até 10h15, a estação localizada na Estrada Grajaú-Jacarepaguá acumulava 210,6 mm de chuva em 24 horas. Entre as ocorrências registradas pelo Centro de Operações, estão dois deslizamentos de terra na via.