Kylie Jenner revela quantos quilos engordou na gravidez e quanto já emagreceu desde então

30/04/2022 | 12:11



Recentemente, Kylie Jenner deu à luz ao seu segundo filho, cujo nome ainda não foi revelado. Desde fevereiro, quando o pequeno nasceu, a influenciadora tem malhado muito todos os dias, para eliminar os quilinhos que ganhou durante a gravidez.

A irmã das Kardashians vem compartilhando sua jornada fitness com seus seguidores e na última sexta-feira, dia 30, revelou o quanto de peso ganhou na gravidez - e quanto já emagreceu também.

Ganhei 27 quilos de novo nesta gravidez, mas já perdi 18 quilos. Apenas tentando ser saudável e paciente. Esteira e pilates formam meu combo favorito, Jenner explicou ao postar um vídeo caminhando na esteira.

Além do novo baby Jenner, a empresária e Travis Scott também são pais de Stormi, de quatro anos de idade. Apesar de estar muito feliz com sua família, Kylie recentemente desabafou sobre as dificuldades do período pós-parto.

- Só quero dizer às minhas mães no pós-parto que o pós-parto não foi fácil. Não tem sido fácil, é muito difícil. Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com minha filha. Não é fácil mental, física, espiritualmente... É simplesmente louco. Eu não queria apenas voltar à vida sem dizer isso porque acho que podemos procurar na Internet e por outras mães que estão passando por isso agora, podemos entrar na Internet e pode parecer muito mais fácil para outras pessoas e, tipo, a pressão sobre nós... Mas não tem sido fácil para mim, ela falou, explicando a necessidade de compartilhar sua experiência com outras mães.

- Tem sido difícil. E eu só queria dizer isso. Eu nem pensei que conseguiria fazer isso hoje, mas estou aqui e estou me sentindo melhor, então tem isso", afirmou. "E tudo bem não estar bem. Uma vez que percebi isso, que eu estava colocando alguma pressão em mim mesma, e aí fico me lembrando, eu fiz um ser humano inteiro. Um menino lindo e saudável, e temos que parar de nos pressionar para voltar ? nem mesmo fisicamente, apenas mentalmente após o nascimento. Então estou apenas enviando um pouco de amor. Eu amo vocês, afirmou.