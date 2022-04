Sincerona! Simaria admite que já foi traída: Andava torta de tanto chifre

30/04/2022 | 12:10



Sincerona! Simaria, que faz dupla com Simone, abriu o coração e admitiu que já levou tanto chifre que começou a andar torta. Eita!

Durante sua participação do podcast PodDelas, junto com sua irmã, ela disse que namorou por seis anos com um homem que a traía, na época em que ela morava em São Bernardo Campo, na Região Metropolitana de São Paulo.

- Eu também levei chifre virado para a porr* de um cabra ali que eu tinha [uma relação] antigamente. Andava torta de tanto chifre, o desgraçado me penou. Agora tu chora. Namorei seis anos com esse homem, morava em São Bernardo na época. Ele é gente boa para cara**o, mas ele me traía, divertiu-se a cantora, que está solteira desde agosto de 2021, quando anunciou o fim de seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicent Escrig.

Vale lembrar que os dois tiveram dois filhos juntos, Giovanna, 9 anos de idade, e Pawel, 6 anos de idade.

O assunto sobre traição veio à tona após Simaria contar que Simone foi traída no primeiro casamento com o empresário Wendel Felício de Albuquerque, e brincou ao dizer que é lindo levar chifre.