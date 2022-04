Napoli atropela Sassuolo e se mantém vivo na disputa pelo título na Itália

30/04/2022 | 12:07



O Napoli recebeu o Sassuolo no estádio Diego Armando Maradona na manhã deste sábado e conseguiu uma goleada marcante por 6 a 1. O triunfo napolitano nesta 35ª rodada foi construído desde os primeiros minutos e mantém o time de Luciano Spalletti na cola dos líderes Milan e Internazionale, a três rodadas do fim do Campeonato Italiano.

Após amargar três jogos sem vitórias no Campeonato Italiano, o Napoli volta a vencer com confiança e chega aos 70 pontos no torneio. O time segue na terceira colocação, a dois pontos da Inter e a quatro do Milan. Ambos os rivais de Milão ainda jogam na rodada e possuem um jogo a menos que o Napoli.

Já o Sassuolo chega a três derrotas seguidas e não tem maiores pretensões na atual temporada do Campeonato Italiano. O time de Alessio Dionisi segue com dificuldades defensivas na temporada e ocupa a 10ª colocação, com 46 pontos.

O Napoli teve um início de partida fulminante diante do Sassuolo e abriu o placar logo aos 6 minutos com o zagueiro Kalidou Koulibaly, após levantamento de Lorenzo Insigne. O camisa 24 voltou a dar assistência aos 15 minutos para o artilheiro Victor Osimhen ampliar para 2 a 0.

Aos 19 foi a vez de Osimhen ser o garçom e dar passe para Hirving Lozano fazer o terceiro gol do clube mandante. O embalo inicial seguiu e, aos 21, Dries Mertens apareceu para fazer 4 a 0 e deixar a situação do Napoli ainda mais confortável.

Os gols voltaram a sair no segundo tempo. Aos 9 minutos, Dries Mertens mostrou toda sua qualidade para fazer mais um. Aos 35 minutos, o zagueiro Amir Rrahmani fechou a conta pelo lado do Napoli, fazendo 6 a 0. O Sassuolo ainda descontou e marcou um "gol de honra" aos 32 minutos com Maxime López.

O Napoli precisa seguir vencendo se quiser sonhar com o título. O time volta a campo no próximo sábado para visitar o Torino e depois joga em casa contra o Genoa. Já o Sassuolo encara a Udinese, também no sábado, e depois o Bologna fora de casa.

Em outro jogo do Campeonato Italiano na manhã deste sábado, o Hellas Verona venceu o Cagliari por 2 a 1 fora de casa. Barak e Caprari marcaram os gols do Verona no segundo tempo, enquanto o ítalo-brasileiro João Pedro descontou para o Cagliari no segundo tempo.