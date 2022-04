Thaila Ayala posa de biquíni em viagem para Bahia: Por mais dias assim

30/04/2022 | 11:10



Thaila Ayala, que está passando uns dias na Bahia, publicou um álbum de fotos tomando banho, de biquíni, no local onde está hospedada - com uma flor vermelha no cabelo, a atriz posou em um espaço onde, em meio à natureza, foi montado uma espécie de chuveiro.

Por mais dias assim!, escreveu na legenda da publicação.

Thaila deu à luz o primeiro filho com Renato Góes, Francisco, em dezembro.