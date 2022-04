Morre Vladimir Macriani, executivo de negócios, aos 58 anos

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



30/04/2022 | 10:52



O assessor político e executivo de negócios andreense Vladimir Macriani, 58 anos, morreu no fim da noite de sexta-feira (29) em decorrência de infecção urinária. Ele estava internado havia 10 dias no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Fazia alguns anos que lidava com sequelas de AVC (Acidente Vascular Cerebral). O velório está acontecendo no Cemitério Camilópolis, na mesma cidade. O enterro está marcado para as 14h.

Macriani atuou profissionalmente como assessor político e trabalhou por uma década como executivo de negócios no Diário, onde integrou o Departamento Comercial. Cultivava relações de afeto e amizade com inúmeros representantes do mundo político, empresarial e jornalístico do Grande ABC. Sua morte causou comoção na região.

A filha Gabriela Macriani Domeni Macriani, publicitária de 32 anos, falou sobre o pai em uma rede social. “Ele era o cara que estava do meu lado, o cara que ensinou tudo que eu sei sobre amor ao próximo. Não fazia mal a uma mosca, chorava assistindo Luciano Huck, novela, amava seus cachorros, era muito engraçado, inteligentíssimo, um grande querido.”

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lamentou a morte. “Macriani foi um figura ímpar. Amigo leal de todas as horas era conhecido e respeitado nas rodas políticas de todas as esferas. Leitor assíduo de análises e teorias políticas, dava opinião sobre tudo e todos sempre com muita qualidade. De FHC a Lula, o Vladimir, como era chamado por alguns, mantinha relações afetuosas e de amizade com todos que conhecia. Grande perda.”

A jornalista Kelly Zucatelli foi uma das últimas pessoas a visitá-lo no hospital, domingo passado. Ela revelou que Macriani mantinha, no criado-mudo à cabeceira do leito, um quadro com fotografias suas ao lado de políticos. “Falei o nome de vários amigos segurando a mão dele e seus olhinhos alertaram”, descreveu.

Macriani era viúvo da assistente-administrativa Elvira Elisabete Domeni Macriani, que morreu há dez meses, com quem fora casado por 34 anos. Além de Gabriela, deixa a filha Natália Domeni Macriani, 35, e os netos Tainá Macriani Alves, 13, e Gustavo Mazzini Macriani, 2.