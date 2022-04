Lívia Andrade rebate Silvio Santos sobre salário: Lutei anos por isso

30/04/2022 | 10:11



Silvio Santos revelou o motivo da saída de Lívia Andrade do SBT, em 2020 - em entrevista ao programa Intervenção no YouTube, do Roger Turchetti, ele disse que a apresentadora só saiu pelo fato de seu salário ser mais alto do que eles podiam pagar no momento.

Lívia, por sua vez, resolveu rebater Silvio, em entrevista para o NaTelinha, ela explicou os motivos de sempre ter tido uma generosa remuneração na emissora - a artista também alfinetou o ex-patrão, relembrando os constantes choques que tomava em uma dinâmica do Programa do Silvio Santos.

- Sim, era alto [o salário], lutei anos por isso. Recebia boas propostas de outras emissoras e melhorava a minha condição de trabalho no SBT negociando pessoalmente um a um, na maioria das vezes com o próprio Silvio.

- Trabalhava em dois programas, estava 24 horas a disposição e ainda tinha a bunda marcada a ferro na cadeira que dava choque, isso custa caro! Nessa vida, eu ainda preciso trabalhar muito para pagar minhas contas, realizar os meus sonhos e continuar fazendo meu pé de meia para o futuro, finalizou.