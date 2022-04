Estrela do Cidadania em propaganda na TV

Da Redação



O Cidadania decidiu escolher a primeira-dama de Santo André e pré-candidata a deputada estadual pela sigla, Ana Carolina Serra, como a garota-propaganda da legenda. Quem assistiu televisão nos últimos dias pôde ver a mulher do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), elencando as melhores ações realizadas por ela à frente do Fundo Social de Solidariedade do município. Na propaganda, Ana Carolina lembra dos projetos Costurando com Amor, em que costureiras e costureiros da cidade fizeram mais de 1 milhão de máscaras para distribuir aos andreenses. A pré-candidata também fala da ação Moeda Verde, em que materiais recicláveis são trocados por alimentos provenientes de doações. Diante de todas essas realizações, Ana Carolina pede que as pessoas se juntem ao Cidadania.

Bastidores

Sem compromisso –1

É de se estranhar o retorno da médica Regina Maura Zetone ao comando da Secretaria de Saúde de São Caetano, anunciada com pompas na tarde de ontem. A mesma Regina que, escolhida em consenso pelos prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, foi eleita presidente da FUABC (Fundação do ABC), uma importante instituição do setor de saúde da região, mas que não cumpriu o que havia estabelecido no dia da posse, que foi o de trabalhar pela unidade do Grande ABC e pela defesa dos interesses da população. Sem o menor compromisso, Regina deixou a FUABC menos de três meses após sentar na cadeira de comando. Sem dar satisfações, pediu licença por dez dias e, na volta, renunciou ao cargo alegando motivos pessoais que a impediriam de permanecer na função. Então os motivos pessoais só valem para a presidência da FUABC? Para assumir a Secretaria de Saúde de São Caetano eles deixaram de existir? É preciso ter mais comprometimento com o Grande ABC. E principalmente com aquilo a que se dá a palavra.

Sem compromisso – 2

Se a Fundação do ABC está na situação em que se encontra agora, sem conseguir definir quem irá assumir definitivamente a presidência e com dificuldade de alcançar o consenso, deve-se muito à atitude de Regina Maura. Para muita gente, ao deixar a instituição de forma repentina, a médica provocou essa situação. A dúvida que fica é por qual razão Regina, que voltou para São Caetano, causou essa celeuma ao invés de trazer a harmonia ao Grande ABC. Ainda há muito a ser explicado