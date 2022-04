Brasileiros avançam na repescagem em Margaret River; Chumbinho enfrentará Italo

30/04/2022 | 09:50



Os cinco brasileiros que foram para as repescagens da etapa de Margaret River, na Austrália, conseguiram vencer na noite da última sexta-feira e garantiram classificação para a terceira fase, se mantendo na briga pelo título da Liga Mundial de Surfe (WSL). Samuel Pupo, Jadson André, Deivid Silva, Caio Ibelli e Miguel Pupo se juntam a Filipe Toledo, Italo Ferreira e João Chianca (o Chumbinho), que haviam se classificado na estreia.

O sucesso brasileiro neste início de etapa colocará frente a frente Italo Ferreira e João Chumbinho nas oitavas de final. O campeão olímpico segue em busca dos pontos para figurar no top-5 do ranking. Já o número 1 do ranking, Filipe Toledo, terá pela frente o australiano Ryan Callinan.

"Pela primeira vez na minha carreira não estou com a pressão de me requalificar no tour. É uma coisa até estranha de sentir porque nos últimos anos eu estava sempre naquela pressão de será que vou conseguir?", afirmou Caio Ibelli, que passou do round de eliminação.

"Pela primeira vez estou na condição de tirar esse peso das minhas costas e surfar sem pressão, confortável. É isso que estou tentando fazer agora, mostrar para o mundo tudo que eu sei, toda técnica que tenho e conquistar os melhores resultados da minha carreira", continuou Caio, que enfrentará Frederico Morais na próxima fase.

Miguel Pupo pega o australiano Owen Wright, enquanto Samuel Pupo também duelará com um australiano na terceira fase, Connor OLeary. Jadson André será o adversário do americano Kelly Slater, já Deivid Silva pegará Barron Mamiya, do Havai.

No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas oitavas de final pela Gabriela Bryan. Gabriela pegará a costa-riquenha Brisa Hennessy na próxima fase. Brisa eliminou a havaiana Luana Silva fase anterior.

Confira os resultados da repescagem desta sexta-feira em Margaret River:

Kelly Slater (EUA) 10,67 x Jadson André (BRA) 11,67 x Jack Thomas (AUS) 9,94

Caio Ibelli (BRA) 13,63 x Deivid Silva (BRA) 11,50 x Ben Spence (AUS) 10,53

Miguel Pupo (BRA) 12 x Frederico Morais (PRT) 12,90 x Jacob Willcox (AUS) 10,27

Seth Moniz (HAV) 8,73 x Samuel Pupo (BRA) 13,50 x Matthew McGillivray (AFS) 10,54