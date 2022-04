Ônibus colide em árvore em São Caetano

Da Redação



30/04/2022 | 09:14



Por volta das 6h48 deste sábado (30/4), um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) colidiu contra uma árvore na Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Bairro Cerâmica, na altura do número 1031, em São Caetano do Sul.

De acordo com a sala de imprensa do Corpo de Bombeiros, informações iniciais são de oito vítimas leves no local. Cinco viaturas da corporação e outras duas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram na ocorrência.

Até o momento, não há informações das circunstâncias do acidente.

O 3° Distrito Policial de São Bernardo atende à área.