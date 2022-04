Mercedes, um exemplo

Do Diário do Grande ABC



29/04/2022 | 23:59



A direção da Mercedes-Benz anunciou ontem a renovação do contrato temporário de trabalho de 300 operários da planta de São Bernardo por mais um ano. O vínculo terminaria no fim do mês que vem. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que a medida considera a atual demanda por caminhões, chassis de ônibus e peças, que está aquecida por causa do bom desempenho do setor agrícola. A informação surpreendeu o mercado, acostumado a constantes demissões nos últimos anos. A montadora são-bernardense vai, assim, na contramão do segmento e deveria servir de exemplo. A empresa, como fica mais claro a cada dia, tem muito a ensinar para a concorrência.



Está nos anais deste Diário uma Primeira Página que resume bem o diferencial da companhia. “Mercedes vê oportunidade... onde Ford só enxerga crise”, gritava a manchete de 1º de marco de 2019. Foi publicada dias após a montadora norte-americana anunciar a saída de São Bernardo, numa decisão que surpreendeu o mundo automobilístico, quando a concorrente alemã informava o investimento de R$ 100 milhões para aumentar a linha de montagem de caminhões e ônibus na planta localizada no Grande ABC, exatamente para preencher o vácuo deixado pela desestruturação de outras empresas do segmento. É o velho ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenços.



No momento em que São Bernardo ainda se recupera da infausta notícia da saída da Toyota – após seis décadas de atuação na cidade, onde montou o icônico modelo Bandeirante, a direção da fábrica decidiu concentrar a produção nas unidades que possui no Interior paulista, em Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz –, a informação de que a Mercedes-Benz está fortalecendo seu quadro de funcionários é uma lufada de esperança. O episódio serve para demonstrar que o setor automotivo, quando bem administrado, ainda consegue se manter competitivo, gerando impostos e postos de trabalho, mesmo em cenário de crise. Que o exemplo frutifique – e se tenha mais notícias boas no futuro.