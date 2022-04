EC São Bernardo recebe Noroeste em primeiro duelo da semifina

Dérek Bittencourt



30/04/2022



O EC São Bernardo está a dois passos de voltar à Série A-2 do Campeonato Paulista. Hoje, dá o primeiro deles, em recepção ao Noroeste, a partir das 15h, no Estádio 1º de Maio, no jogo de ida pela semifinal da Série A-3. A volta será sábado, às 19h, em Bauru.

Na tentativa de abrir vantagem para o segundo embate, o técnico Renato Peixe ressalta a postura que o Alvinegro precisa ter neste encontro de hoje.

“Tratamos todos os jogos como finais até aqui, mas esse realmente será a decisão. O adversário já demonstrou a qualidade durante o campeonato e tem a vantagem dos resultados iguais. Porém, nossa equipe está preparada e, como sempre digo, concentrada para desempenhar o melhor durante os 90 minutos diante do nosso torcedor”, disse o técnico.

Com dois acessos conquistados no próprio EC São Bernardo (na Segundona de 2017 e na A-3 de 2020), o zagueiro Raphael espera novamente alcançar tal êxito com a camisa do Cachorrão. “Como nas outras vezes, precisamos ter muita concentração e procurarmos fazer o que nos foi orientado. Ter paciência e pensamentos positivos também são importantes, além de continuar desempenhando nosso futebol porque a equipe tem muita qualidade. As expectativas são as melhores possíveis, nosso grupo é forte e sabemos que temos condições de conquistar o acesso, não chegamos nessa fase por acaso, então estamos focados”, disse. “Temos um grupo experiente e isso conta nesses momentos importantes, mas as conversas e os treinamentos nos ajudam a manter a tranquilidade e pensamentos positivos, pois se chegamos até aqui é porque somos capazes”, emendou o defensor, que vem se destacando tanto no sistema defensivo quanto ofensivo – já marcou gols e deu assistências. “É sempre bom fazer gol e ajudar a equipe, além de trazer mais confiança para dentro de campo. Espero continuar assim”, disse Raphael.

A entrada de torcedores é gratuita no 1º de Maio, hoje. A expectativa da diretoria é por boa presença de público para empurrar o Cachorrão.