Sábado no Paço e cinema ao ar livre são atrações em Sto.André

30/04/2022 | 00:01



Santo André encerra a programação do aniversário de 469 anos com novidade. Hoje será realizada a primeira edição do Sábado no Paço, evento de lazer no estacionamento da Prefeitura com série de atividades como as que já acontecem no Domingo no Paço, que seguirá com sua programação normal no dia 1º de maio (amanhã). Também hoje, o público poderá conferir o Cinema ao Ar Livre no Parque Central, às 18h, com a exibição do filme Viva a Vida é Uma Festa. Atividades são gratuitas.

A nova edição de atrações gratuitas de lazer aos sábados será das 13h às 20h, no estacionamento do Paço Municipal. Neste horário o público terá à disposição série de jogos, brincadeiras, miniquadras esportivas, jogos de lançamento, slackline, espaço kids, espaço para bikes com triciclos família e trenzinho praiano estão entre as atrações, que contam com acompanhamento de agentes de lazer. O destaque será o Forró Pé de Calçada, baile de forró ao ar livre.

A programação segue amanhã, das 10h às 16h, com as mesmas atrações. Nos dois dias o projeto conta ainda com som ambiente, praça de alimentação e muita diversão. Amanhã, a Biblioteca Nair Lacerda se integra à programação com todos os serviços disponíveis para os visitantes, como cadastro e empréstimo de exemplares, além de dia de jogos, brinquedos e fantoches.

CINEMA NO PARQUE

Hoje, a partir das 18h, será realizado mais um Cinema ao Ar Livre no Parque Central. Nesta edição o público poderá conferir do filme Viva a Vida é Uma Festa. No enredo da animação, o jovem Miguel, proibido pela família de se dedicar à música, sonha em se tornar um talento musical como o seu ídolo Ernesto de la Cruz. A atividade é gratuita.