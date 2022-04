Municípios da região abrem UBSs em dia D da vacinação contra a gripe e o sarampo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/04/2022 | 00:01



As cidades do Grande ABC participam hoje do dia D da vacinação contra gripe e o sarampo, promovido pelo governo do Estado. Unidades de saúde dos sete municípios estarão abertas para a imunização das crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Os idosos com 60 anos ou mais podem tomar tanto a dose contra a gripe como a quarta dose contra a Covid-19.

De acordo com os especialistas, as vacinas contra o sarampo e o vírus Influenza (gripe) podem ser tomadas simultaneamente, exceto para as pessoas que foram diagnósticas com Covid recentemente. Neste caso, a recomendação é aguardar intervalo de 30 dias para buscar a imunização para as demais doenças depois da recuperação do quadro clínico.

A vacina contra gripe oferecida na campanha é a trivalente, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos ocorridos no fim do ano passado. Além do público infantil e dos idosos, profissionais da saúde também podem ser vacinados.

Além das doses contra gripe e sarampo, Santo André, Diadema e Rio Grande da Serra também aplicarão a vacina tríplice viral, que protege o público infantil contra sarampo, caxumba e rubéola. Os andreenses podem procurar qualquer uma das 32 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 17h. O serviço em Diadema estará disponível em todas as UBSs, das 8h30 às 16h. Já em Rio Grande da Serra a imunização acontece em todas as UBSs, das 8h às 16h.

São Bernardo já iniciou a vacinação ontem. As doses serão administradas por livre demanda nas 33 UBSs, das 8h às 18h, e a expectativa da Prefeitura é vacinar 57.739 crianças de 6 meses a menores de 5 anos com as duas doses: Influenza e sarampo.

Em São Caetano a campanha de vacinação será promovida em 12 unidades de atenção básica da cidade, sendo dez UBSs, Centro Policlínico Gentil Rstom e Centro de Especialidades Médicas ou na Usca (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente) e é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação.

Mauá oferta as doses contra sarampo, gripe e Covid, em todas as UBSs, das 9h às 16h. Também será feita a atualização da situação vacinal das crianças e jovens com menos de 15 anos, com a atualização das carteirinhas e aplicação de imunizantes contra doenças como tuberculose, caxumba e poliomielite. Pessoas acima de 12 anos e profissionais de saúde também poderão receber no mesmo dia as vacinas do sarampo, gripe e Covid.

Ribeirão Pires aplica os imunizantes contra a gripe e o sarampo nas dez UBSs, das 8h às 17h.