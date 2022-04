Santo André inaugura Clínica da Família do Jardim Alzira Franco

Carolina Helena

Especial para o Diário



30/04/2022 | 00:01



Santo André inaugurou ontem a Clínica da Família do Jardim Alzira Franco. A unidade vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h, e o atendimento à população terá início na próxima quarta-feira. A Prefeitura investiu cerca de R$ 2,5 milhões no equipamento, que vai atender à demanda de região que conta com aproximadamente 12 mil moradores.

Com 700 metros quadrados, a unidade de saúde terá médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e irá oferecer serviços como consultas médicas com generalistas, acompanhamento e tratamentos odontológicos, visitas domiciliares, procedimentos de enfermagem como: curativo, vacina, coleta de exames laboratoriais, coleta de Papanicolau, administração de medicamentos, além de testes rápidos de gravidez, sífilis, hepatite B/C e HIV, Covid.

“Essa é a segunda unidade entregue com o padrão Qualisaúde neste mês e é uma das principais, pois vai transformar a vida de muita gente que sonhou e lutou durante muitos anos por ela. Essa unidade não é nossa, é das 12 mil pessoas que serão beneficiadas aqui no entorno. Santo André foi exemplo de gestão na pandemia e, a partir deste momento, vamos focar na atenção básica e aumentar a cobertura do programa saúde da família”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Já investimos mais de 30% do orçamento em saúde e planejamos em 2024 chegar a uma cobertura de 70% para atender toda a nossa gente que depende do SUS (Sistema Único de Saúde) em atendimento preventivo e curativo e é essa fase que inauguramos aqui hoje (ontem)”, completou o prefeito.

O líder comunitário e presidente do projeto Segunda Chance, Luis Trindade, participou do evento de entrega da unidade e falou sobre a importância do equipamento para a população. “Esse posto de saúde estava parado desde 2011. Era uma briga de muitos, outros não puderam ver, porque, infelizmente, foram embora depois de pegar o vírus da Covid, mas muitos estão aqui para ver esse sonho acontecer. Aqui tem muitos idosos e essa unidade vai fazer diferença para todos nós”, comemorou.

A construção da então Unidade de Saúde da Família Alzira Franco teve início em 2011, mas foi paralisada no mesmo ano. As obras foram retomadas pela Prefeitura em setembro de 2019.

“Aqui tem a luta da comunidade e ela é precursora dessa unidade, é anterior a mim, anterior ao prefeito e a alguns vereadores. Há vida dentro dela, vida que nasceu nessa batalha de levar para a população mais carente e menos assistida o SUS e faz com que as pessoas tenham direito à vida. Essa obra ocupa espaço tão importante que, embora não seja gigante, é maior do que qualquer gigante, pois é o sonho dessa sociedade que quer produzir justiça”, comentou o secretário de Saúde José Police Neto.