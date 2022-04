Dia do Ferroviário: comemoração e luta

Do Diário do Grande ABC



29/04/2022 | 23:59



Hoje, dia 30 de abril, é comemorado o Dia do Ferroviário, trabalhador que desde 1854, quando Dom Pedro II inaugurou o primeiro trecho da Estrada de Ferro de Petrópolis, no Rio de Janeiro, atua em favor do Brasil.



Apesar de essencial para o transporte do País, a categoria tem passado por altos e baixos ao longo dos anos, mas mesmo assim nunca deixou de entregar bom serviço à população. Importante destacar que os ferroviários não atuam apenas nas linhas de transporte metropolitano de passageiros, mas também no transporte de cargas, levando produtos que chegam nos portos e precisam ir até o seu destino final com segurança, auxiliando o abastecimento do País.



Aliás, o trabalho do ferroviário é muito mais do que simplesmente apenas transportar. É cuidar, zelar, estar atento, entregar com qualidade. Por quantas vidas somos responsáveis todos os dias? Quantas pessoas dependem do nosso trabalho para chegar ao seu destino com segurança? São centenas de milhares no Estado de São Paulo e milhões no Brasil. Por isso, temos de ter orgulho do que fazemos. O nosso serviço é essencial e precisa ser feito com responsabilidade. Responsabilidade que falta aos governantes, que insistem em tratar o transporte ferroviário como fonte de lucro e não como política pública. Com isso, tende a faltar com respeito a quem tanto faz pelo sistema ferroviário paulista.



Nos últimos anos, temos lutado para reconquistar o respeito que tivemos no início de nossa história no Brasil, há quase 170 anos. Buscamos apoio de cada funcionário que entende o que precisamos e o quanto é árduo o trabalho para mostrar nossa importância e recuperar o brilho de nossa profissão. Tanto empenho tem apresentado resultados positivos. Em 2021, conquistamos acordos coletivos de trabalho que beneficiaram os profissionais, além da manutenção de direitos básicos que as empresas insistem em querer eliminar. Com o empenho do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Sorocabana, também conseguimos decisões favoráveis ao cuidado com a saúde e segurança sanitária dos funcionários durante os picos da pandemia de Covid-19, além da vacinação de todos os ferroviários do Estado de São Paulo. Ainda temos muito a fazer. Nossas lutas nunca serão em vão e, apesar de o Estado tentar dificultar, temos, sim, o que comemorar.



Nossa profissão é de luta, mas sobretudo de amor pela ferrovia que tantas alegrias e histórias boas já trouxe e traz para nossa categoria. Por isso, mais do que um ‘feliz Dia do Ferroviário’, desejamos que todos os dias sejam ‘dia de respeito ao ferroviário’.



José Claudinei Messias é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Sorocabana.



PALAVRA DO LEITOR

Ciro Gomes

Senhor Ciro Gomes, sobre sua fala mencionando a mulher e ainda mais uma mãe, se despeça da vida pública, ou seja, pegue seu banquinho e saia de mansinho.

Rosângela Caris

Mauá



Sem segurança

A pobreza aumenta e a criminalidade também (Forças de segurança se reúnem para discutir alta na criminalidade). Em todo lugar do mundo isso acontece, já aqui no Brasil a gente vê políticos, ‘Bozo’ nem se fala, e pessoas no geral – um monte de antropólogos formados no Datena – culpando a maldade humana.

Bárbara do Amaral

do Facebook



O ditador

Declaração estapafúrdia, e esquizofrênica, a de Jair Bolsonaro, na qual, sem se ruborizar, defende a apuração paralela dos votos na eleição de outubro próximo pelas Forças Armadas! Difícil mesmo é acreditar que tem apoio da cúpula militar. E não é nenhum exagero dizer que Bolsonaro merece ser alcunhado como ‘ditador de esquina’ do Planalto. Não apoiou suas milícias quando desejavam invadir o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal)? Também não é idólatra de torturadores e ditadores? Meu Deus, o Brasil não merece essa humilhação patrocinada pelo pior presidente da nossa história.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Lula – 1

A justiça foi feita! O órgão máximo de direitos humanos ratificou o que já era do nosso conhecimento, e deu um vasto material para o discurso eleitoral de Lula (Comitê da ONU – Organização das Nações Unidas – se posiciona sobre Lula). Se houve fraude eleitoral no sistema brasileiro os principais culpados foram Bolsonaro, Moro e a mídia!

Badu Frigatto

do Facebook



Lula – 2

O comitê de direitos humanos da ONU, que concluiu que Moro violou os direitos de Lula na Lava Jato, é presidido por ninguém mais, ninguém menos que Michelle Bachelet, ex-presidente de esquerda do Chile e amiga de Lula, Maduro e Evo Morales.

Steverson Silva

do Facebook





McDonald’s – 1

Tem que prestigiar comércio local, lanchonete do bairro, da sua cidade, e deixar as grandes redes de lado, não servem o que vendem. Vendem lixo e o povo paga caro (Procon-SP notifica McDonald’s por McPicanha sem picanha).

Márcio Linardi

do Facebook



McDonald’s – 2

Inocente aquele que acredita que uma rede de fast food iria moer uma peça de picanha para fazer hambúrguer. Nem hamburgueria ‘gourmet’ faz isso.

Fernando Lima

do Facebook



McDonald’s – 3

Achou que poderia enganar o povo assim tão fácil! Deveria receber bela de uma multa por cada lanche que foi vendido enganosamente aos consumidores, para que isso não aconteça mais.

Adriano Ventola

do Facebook



Indo embora

Não vai dar em nada (Reunião com Toyota e Atento é desmarcada). Fato é que o processo de desmobilização dos trabalhadores, iniciado pelo pato amarelo, Cunha e Aécio, está surtindo efeito. Agora vai todo mundo ser empreendedor.

Pascoal Souza

do Facebook



Entregador

O que esse está fazendo nas ruas, com dez passagens (Falso entregador suspeito de matar jovem na Capital se entrega à polícia)? A polícia prende o vagabundo e a Justiça solta. Lá em Brasília aquele monte de desocupado, preocupados em anistiar deputados e senadores que não fazem nada, deveria criar leis para vagabundos igual esse aí para que já estivesse em cana há muito tempo. Este é nosso Brasil, péssimo em leis e pior em relação a quem deveria melhorá-las.

Antonio Vagner Vagner

do Facebook